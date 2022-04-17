Sirke anası nedir, yenir mi? Nasıl saklanır, yapılır? Sirke anası ile elma sirkesi yapımı

Sirke anası nedir?

Sirke yapmak için gereken mayaya sirke anası denir.

Doğal fermantasyon işlemi sonucunda sirke üzerinde kendiliğinden oluşan opak, jelimsi bir tabaka olan sirke anası, fermantasyon işlemi tamamlandıktan sonra bir kaba alınarak daha sonra kullanılmak üzere muhafaza eldir.

Sirke anası yenir mi?

Sağlık açısından oldukça faydalı olan sirke anası yoğun bir aromaya sahiptir. Yenilmesinde herhangi bir sakınca yoktur.

Sirke anası nasıl yapılır?

Sirke anası yapmak için su, doğal meyveler ve bakliyat yeterlidir.

Sirke mayası kurmanın püf noktası kullanılan meyvenin doğal olmasıdır. Kullanılan meyvenin şekerli olması ve çürük olmaması gerekir. Sirke yaparken kullanılan meyve eğer çürük ise fermantasyon işlemini engeller ve sirkenin tadını bozabilir. Sirke için kullanılan meyvelerin şeker oranı yetersiz ise ekstra bal ya da pekmez kullanılabilir. Kullanılacak olan meyveler bol su ile iyice yıkanmalıdır. Kabuklu meyvelerle sirke yapılacaksa kabuklarının soyulmaması gerekir. Bu sert dokular sirke anası oluşumunu kolaylaştırır.

Peki, sirke anası nasıl elde edilir?

Malzemeler:

Bulgur

Nohut

Organik bal

Hazırlanışı:

Cam bir kavanoz içine kullanılacak olan meyveler minik minik doğranır. Üzerine nohut, bulgur ve organik bal ile temiz içme suyu eklenerek plastik ya da slikon bir kaşıkla karıştırılır. Cam kavanozun ağzı ince bir tülbent ile kapatılır ve 20 gün kuru, ışık geçirmeyen, karanlık ve serin bir ortamda bekletilir. 2 gün ara ile malzemeler karıştırılır. Bu 20 günlük sürecin sonunda kavanozun üstünde jelimsi kıvamda ve opak bir tabaka oluşur. Bu tabaka sirkenin mayası olan sirke anasıdır. Sirke anası bir kaba alınarak daha sonraki sirke yapımında kullanılır. Sirke anası olmadan sirke yapımı genel olarak katkı maddeleri kullanılarak yapılır.

Sirke anası nasıl saklanır?

Evde sirke yapımı uzun süren bir işlemdir. Ancak üretilen sirke kalite açısından oldukça iyidir. Sirkenin mayalanma süreci yaklaşık 6-8 hafta sürer. Asetik asit miktarı içerikteki alkolden daha ağır olduğu için dibe çöker. Sirke oluşması sirke anasının kendiliğinden dibe çökmesinden anlaşılır. Sirkenin kendine has doğal aromasını ve tasını veren sirke anası kaygan yapılı tek parça halinde bir maddedir. Süzülen sirkeden elde edilen sirke anası bir sonraki sirke yapımı için kullanılmak üzere saklanır.

Peki, sirke anası nasıl muhafaza edilir?

Cam bir kavanoza alınarak üzeri sirke ile doldurulur. Kavanozun ağzı sıkıca kapatılır ve serin bir ortamda nem geçirmeyen karanlık bir yerde muhafaza edilir.

Peki, sirke anası nerede bulunur? Organik ürün satışı yapan özel firmalarda ve internet üzerinden yöresel ürün satışı yapan firmalardan online olarak sirke anası satın alınabilir. Sirke anası fiyatı 8 lira ile 15 lira arasında değişir.

Sirke anasının faydaları nelerdir?

Kan şekerini düzenlemeye yarayan sirke anası insülin direnci oluşmasını engeller. Besinlerle birlikte tüketildiğinde glisemik indekslerini düşürerek kandaki ani şeker artışını engeller.

Kronik bir cilt hastalığı olan ve sürekli tekrar eden sedef hastalığının tedavisinde sirke kullanımı fayda sağlayabilir. Cildin Ph düzeyini dengeleyen sirke harici olarak kullanıldığında sedef hastalığı nedeniyle oluşan pullanmaların ve kırmızı plakaların oluşumunu önler.

Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olan sirke bağırsaklardan kolesterolün emilimini engelleyerek kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur.

Folik asit, demir ve B12 açısından zengin bir kaynaktır ve kansızlığın tedavisine yardımcı olabilir.

Sirke ile düzenli olarak ağız gargarası yapılması ağız kokularının giderilmesine ve diş sağlığının korunmasına destek olur.

Havuç ile birlikte göz ve göz çevresinde görülen iltihaplanmaların tedavisinde etkin bir rol oynar.

Böcek sokmalarında ve zehirlenmelerinde zehrin etkisini azaltmada önemli bir faktördür. Böcek sokmasının bulunduğu bölgeye sirke ile baskı uygulamak zehrin etkisini azaltmaya yardımcı olabilir.

Sirke anası ne işe yarar?

Vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin olan sirke anası, doğal ve katkısız bir madde olduğu için hamile ve emzikliler tarafından rahatlıkla kullanılabilir.

Sabah aç karnına ılık su ile birlikte tüketilen sirke, vücuttaki toksin maddelerin vücuttan atımını kolaylaştırarak detoks etkisi yapar. Ayrıca vücutta biriken fazla suyun atımına yardımcı olur. İdrar söktürücü özelliği ile vücuttaki ödemin çözülmesini destekler.

Detoks etkisinden dolayı da metabolizma hızını arttırarak yağ yakımını hızlandırır ve kilo vermeye yardımcı olur.

Antioksidan bileşenler içeren sirke anası vücudun bağışıklık sistemini koruyarak hastalıklara karşı mücadelesini destekler.

Temizlik konusunda da ev hanımlarının en büyük destekçisi olan sirke bulaşık makinelerinde parlatıcı yerine kullanılabilir.

Yüzey temizliğinde de kullanılabilen sirke anası dezenfektan özelliği ve doğal olması nedeniyle ev temizliğinde tercih edilir.

Yeşil yapraklı sebzelerin ve meyvelerin yıkandıktan sonra sirkeli suda bekletilmesi zararlı mikroorganizmaların yok edilmesini sağlar.

Cilt üzerine oldukça faydalı etkilere sahip olan sirke anası ile mükemmel bir cilt temizliği sağlanabilir. 2 çorba kaşığı eklenen 2 su bardağı su kaynatılarak, havlu yardımı ile buharının cilde uygulanması cilt gözeneklerinin açılmasını ve lekelerin azalmasını sağlar.

Sirke anası oluşmazsa ne yapılmalı?

Sirke yapımı için kullanılan meyvelerin şeker oranına göre sirke, daha kolay ve daha hızlı mayalanır. Sirkenin yapım hızını belirleyen içeriğindeki şeker miktarıdır.

Üzüm, hurma gibi yüksek oranda fruktoz içeren sirkeler 6-8 haftada elma, şeftali, kayısı gibi meyveler ile kurulan sirkeler 8-14 haftada mayalanır.

Sirke için kullanılan meyvenin çürük olması, ara sıra karıştırılmaması, ortamın mayalanmaya uygun olmaması, mayalanma sağlayan baklagil kullanımının olmaması sirke anası oluşumunu engeller.

Sirkenin kurulduğu cam kavanozun kapağı çok sıkı bir şekilde kapatılırsa, sirke anası oluşmaz ve asetik asit alkole dönüşür. Bu nedenle sirke ilk kurulduğunda hava geçirgenliği sağlayan tülbent gibi materyallerle kapatılması gerekir. Bu duruma meyve oranının su oranından fazla olduğu durumda da karşılaşılır.

Peki, sirke anası oluşmazsa ne yapılır?

Sirke anası oluşmama nedenleri dikkate alınarak yapılacak işleme karar verilmelidir.

Eğer sirke alkole dönüştüyse içerisine bir miktar su ilave edilir ve 1 çorba kaşığı da tuz eklenerek ağzı tülbentle kapatılıp 15-30 gün daha bekletilir.

Sirke anası ile sirke yapımı- Sirke anası ile elma sirkesi yapımı

Sirke anası ile sirke yapmak oldukça kolay ve pratiktir:

Malzemeler:

1-2 kilogram elma (Kullanılacak olan meyvenin organik olması oldukça önemlidir.)

Klorsuz su

Doğal sirke mayası yani sirke anası sirke yapımı için yeterlidir.

Hazırlanışı:

Öncelikle sirkesi yapılacak meyve bol su ile yıkanarak ince ince dilimlenir. Doğrama işleminde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta çürük yerlerinin atılmasıdır. Çürük ve küflü meyveler sirke anası oluşumunu engeller ve sirkenin tadını bozar. Sirkenin kurulacağı cam kavanoz iyice temizlenir ve içine dilimlenen, doğranan meyveler koyulur. Meyvelerin arasına sirke anası eklenir ve cam kavanozun üzeri klorsuz su ile doldurulur. Kavanoz, tülbent benzeri porlu yapıya sahip materyalle kapatılarak karanlık, serin ve kuru bir alanda 2 ay kadar bekletilir. İki ay sonra sirke anası kullanılarak yapılan organik sirke tüketime hazır olur.Kaynak:nefisyemektarifleri