Siri'ye rakip geliyor! Oppo rüzgar gibi esecek: Yapay zeka asistanı için ticari marka başvurusu yaptı

Oppo, ağustos ayında yaptığı açıklamada şirketin dil modeli AndesGPT üzerine inşa edilen Xiaobu Assistant'ın yeni versiyonu için testlere başladığını duyurdu. Bugün Gizmochina tarafından yayınlanan haberde Oppo'nun yeni yapay zeka asistanı için "AndesGPT" ve "AndesAI" olmak üzere ticari marka başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

OPPO, YAPAY ZEKA ASİSTANI İLE APPLE RAKİBİ OLACAK

Oppo'nun AndesGPT ve AndesAI için ticari marka başvurusunda bulunması, yapay zeka asistanı pazarına giriş yapma planlarını ortaya koyuyor. Firma, iki yıl önce eğitilmiş dil modelleri için çalışmalara başladı. Çalışmalar sonucunda 100 milyon, 300 milyon ve 1 milyar parametreli kendi büyük modeli OBERT'ı geliştirdi.

AndesGPT ise OBERT eğitim modeline dayanıyor ve Çince diyaloglar sayesinde talimat ayarlama, geri bildirimlerle öğrenme ve bilgi geliştirme gibi temel teknolojileri öğreniyor.

OBERT, bir süre önce Çince'yi anlama ve değerlendirme kriteri CLUE1.1'in genel listesinde beşinci, büyük ölçekli bilgi grafiği soru cevap sıralamasında ise KgCLUE1.0'da birinci sırada yer aldı. Kısaca özetlemek gerekirse Oppo, yapay zeka asistanı pazarına iddialı bir giriş yapacak ve Siri'ye karşı Apple rakibi olacak.

Öte yandan belirtmek gerekiyor ki OPPO, yapay zeka alanında güçlenmek için başka hamleler de yapıyor. türkiyegazetesine göre: Firma, nisan ayında yapay zeka teknolojilerini ortaklaşa geliştirmek için Alibaba Cloud ile ortaklık kurduğunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre OPPO akıllı telefonları için daha karmaşık yapay zeka destekli özellikler geliştirmesine olanak tanıyacak.

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