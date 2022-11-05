"Şırınga Özlem"in iftirası elinde patladı

TV 100'de CHP yandaşı Özlem Gürses'in moderatörlüğünü yaptığı bir programda Doğu Perinçek'e sorduğu soru üzerinden Diyanet İşleri "Mustafa Kemal'i anmıyor" algısına girişti.

Özlem Gürses, "Burada enteresan bir beraberlik var. Sizin az önce 'Çiller Özel Örgütü' dediğiniz dönemin Başbakanı Sayın Tansu Çiller var sizin 3 yanınızda. 2 yanınızda da bugüne kadar hiçbir hutbede şehitlerimizin, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyetin kurucusu olan Atatürk'ün adını anmayan bir Diyanet'in Sayın Başkanı Ali Erbaş var" cümlelerini sarf etti.

Ancak Gürses'in algı oluşturmaya çalıştığı programda Diyanet İşleri Ali Erbaş yaptığı duada Mustafa Kemal'i anmıştı.

"Çok iyi hissediyorum"

Gürses'in sorusuna Perinçek ise "Çok iyi hissediyorum, şahane hissediyorum. Daha nasıl hissedeyim? Seviniyorum. Türkiye Togg otomobilini üretiyor" şeklinde yanıt verdi.

İftirası kısa sürdü

Dua sorusu üzerinden algı oluşturmaya çalışan Özlem Gürses'in yalanı kısa sürdü.

Togg açılışına katılan Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş'ın "Başta Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Paşa olmak üzere devletimizin kuruluşunda emeği geçen bütün büyüklerimizi saygı ile yad ediyoruz. Cümle geçmişteki şehitlerimizi gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Kabul eyle Yarabbi" dualarıyla açılmıştı.