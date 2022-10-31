Şırınga Özlem itiraf etti: Gazeteci yanlış haber yapar

Kamuoyunda "Şırınga Özlem" lakabıyla bilinen CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses, Youtube'da yayınlanan Oğuzhan Uğur'un sunduğu Babala TV'ye konuk oldu.

Bir dönem Sözcü ve Halk TV'de çalışan Özlem Gürses, aklınca gazetecilik dersi vermeye kalktı.

Yalan haber yapıp vatandaşı kandırmayı "normal bir durummuş" gibi aktaran Gürses "bu kadar olmaz" dedirten ifadeler kullandı.

Gazetecilerin yalan haber yaparak doğruyu bulabileceğini ileri süren Gürses, "Ben gazeteciyim. Gazetecilik nasıl yapılır biz bunu biliyoruz. Bunun da kuralları vardır. Gazeteci yanlış haber yapar. Gazeteci yanlış haber yaparken doğruya ulaşır. Yöntem budur, gazetecilik böyle bir faaliyettir" diyerek akla ziyan sözler sarfetti.

Gazetecilerin baskı yoluyla engellendiği imasında da bulunan Gürses şöyle devam etti:

"Dezenformasyonun, yanlış bilginin tek bir panzehiri vardır oda doğru bilgi. Doğru bilgiyi de ancak o doğru bilgiye sahip olan siyaset erki açıklarsa bilir gazeteci. Bunun açıklanmadığı durumda gazeteci kamunun hakikate ulaşması için aracı olan kişidir. Eğer gazeteci hakikate varacaksa bütün bu ara safhalarda hep yanlış bilgi verir. Mesleğin doğası bu."

MHP'lilerin Devlet Bahçeli için hemşire dövdüğünü iddia etmişti

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Özlem Gürses daha önce yaptığı bir açıklamada, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye aşıyı biraz sert yaptığı için kapının önünde hemşireyi dövdüler. Hemşirenin adını da veriyorum, "Gülnaz Şırınga" diyerek herkesi güldürmüştü.