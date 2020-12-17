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Aktüel Şırınga çikolatadan ölümün ardından karar verildi!
Aktüel

Şırınga çikolatadan ölümün ardından karar verildi!

Diyarbakır'da şırıngalı çikolata ambalajından çocuğun ölümü ile ilgili asli kusurlu bulunan iki firma yetkilisi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 21:03:00 -
Şırınga çikolatadan ölümün ardından karar verildi!

Diyarbakır'da geçtiğimiz sene şırınga şeklinde ambalajı bulunan sıvı çikolatayı yediği sırada fenalaşarak hayatını kaybeden 7 yaşındaki Miraç Umut Bilgi'nin ölümü ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunan 2 firma yetkilisi tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 28 Kasım 2019 tarihinde merkez Yenişehir ilçesinde yaşayan ve Seyrantepe İlkokulunda okuyan Bilgi'nin, bir bakkaldan aldığı çikolatayı yerken ambalajın kapağı boğazına kaçması sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, hazırlanan bilirkişi raporunda, asli kusurlu bulunan 5 firma yetkilisinin ifade işlemleri tamamlandı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen üretici firma yetkilisi S.Y. ve U.Y. "taksirle öldürmek" suçundan tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Olay

Eğitim gördüğü okulun yakınlarındaki bir marketten 28 Kasım 2019'da aldığı çikolatayı yerken ambalajın kapağının boğazına kaçması sonucu fenalaşan Miraç Umut Bilgi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmış, 6 Aralık 2019'da hayatını kaybetmişti.

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