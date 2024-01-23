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Gündem Şirin Payzın'dan canlı yayında DEM'e İstanbul baskısı
Gündem

Şirin Payzın'dan canlı yayında DEM'e İstanbul baskısı

Yeniakit Publisher
2024-01-23 04:07:00 -

İstanbul'da seçimleri kaybetme korkusu yaşayan Şirin Payzın, Halk TV ekranlarından DEM'li Saruhan Oluç'a aday çıkarmayın baskısı yaptı.

Halk TV’de program yapan yandaş gazeteci Şirin Payzın, DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç'a, DEM Parti İstanbul'da aday çıkarmasın baskısı yaptı.

Kürt seçmenlerin kilit olacağını belirten Payzın, "Şimdi siz İstanbul'da aday çıkarırsanız, İmamoğlu ve Kurum arasında giden büyük bir yarış var. Burada kürt seçmenler elbette ki kilit olacaklar bir kez daha. Sizin aday çıkarmanız demek, otomatikman Ekrem İmamoğlu'nun zora düşmesi demek." ifadelerini kullanarak adeta DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarmaması için yalvardı.

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