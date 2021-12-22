Şirin Payzın'a olay gönderme: Seni düşündükçe gözlerim $

Star gazetesi yazarı Esra Elönü, dolar düşünce birden bire yüzü de düşen Halk TV sunucusu Şirin Payzın'la fena kafa buldu. "Dolar düşünce, yüz derileri ayazda kalmış araba brandası gibi büzüşenleri gördüm. Gerçi bunların yüz derileri ayağa geçirmelik o derece kalın" diyen Elönü, "Öfkeli Şirin Kalk TV'de ağacından süzülerek sofralarımıza gelen zeytin gibi nazlana nazlana keyifsiz konuşurken, sesi bir anda kurutmaya almış çamaşır makinesi gibi içine içine yürümeye başladı. Biz güldük yengemlere haber verdim onlar da gülmüş. Ne diyeyim "Seni düşündükçe gözlerim "dolar" Şirin" ifadelerini kullandı.

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Dik olmak zorundayız. Başımızı secdeden başka hiçbir şey aşağıya çekmemeli. Gönlümüzden başka hiçbir şey alçakta durmamalı. Safları sık tutalım aptallar seyrek kalsın. Safları yani iyi niyetini ruhunun cv'si olarak kullananları. Batının köpek dişleri arasında gevişlere talip oynar başların yüzlerine konuşalım. Bu oynar başları ancak yüzlerine konuşarak sabitleyebilirsiniz. Haykırdıklarımızın ağırlığı onların böğürdüklerine nal toplatmalı.

Ekonomist değilim ama kimi azgınların kimi satılmışların bu topraklara maliyetini anlamak için de ekonomist olmaya gerek var mıdır?

Gerek engereklerin sığındığıdır.

Dolar düşünce, yüz derileri ayazda kalmış araba brandası gibi büzüşenleri gördüm. Gerçi bunların yüz derileri ayağa geçirmelik o derece kalın. Sürekli hangi konuda utanmayacakları üzerine randevulaşan çekirdekçiler.

Dolar yükselince vals yapan organizmalar, dolar düşünce ülkesi adına sevinen Anadolu insanını aşağılıyor.

Misal "Bugünleri atlatacağız dediğinde yandaş polyanna oluyorsun, kasvetli salyasıyla " sokağa inelim" diyen şeyse cazip hol aydınlatıcısından bozma aydın oluyor.

Öfkeli Şirin Kalk TV'de ağacından süzülerek sofralarımıza gelen zeytin gibi nazlana nazlana keyifsiz konuşurken, sesi bir anda kurutmaya almış çamaşır makinesi gibi içine içine yürümeye başladı. Biz güldük yengemlere haber verdim onlar da gülmüş.

Ne diyeyim "Seni düşündükçe gözlerim "dolar" Şirin.

Hoş üzerine latife yapılmaya değmezsiniz de bakma sen bol malzemeli görünce sizi iştaha geldim.

Bu arada neredeyse market raflarına fiyat biçecek karaktersizlik zinciri sahipleri, o fiyatları ekranda zırlayanların morali gibi indirin bakalım.

Ucuzluğa gittiğiniz tek şey karakteriniz ticari ahlakınız.

Peşin satmayı seviyorsunuz biliyorum ama halk veresiye defterini o kadar güzel tutuyor ki o minik hesapçı kafanızla halka şeref onur adamlık borçlusunuz.

Hesabı kapatın!"