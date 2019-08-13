0553 313 94 23

Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan

Gazeteci Şirin Payazın'ın kurbanlık hayvanlarla ilgili olarak skandal paylaşımına çok sert bir tepki geldi.

13 Ağustos 2019 Salı 02:05
Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan

Antalya'da kesimden kaçan boğa için "Aferin boğa... hayvan kesmek yerine parayı ihtiyacı olan çocukların eğitimine harcamak gibi büyük bir sevap var mı?" ifadelerini kullanan Şirin Payzın'a, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı çok sert tepki gösterdi. Sözlerine "Cahil, küstah ve saldırgan..." diyerek başlayan Pazarcı, "Sen kimsin de net bir dini emre karşı ortaya alternatif koyuyorsun?" diye sordu...

Antalya'da kesime götürülürken sahibinin elinden kaçarak sahile giden boğa dün gündem olmuştu. Haluk Levent'in sahip çıkmak istediğini açıkladığı boğayla ilgili bir paylaşım da gazeteci Şirin Payzın'dan geldi.

"Afferin boğa... hayvan kesmek yerine parayı ihtiyacı olan çocukların eğitimine harcamak gibi büyük bir sevap var mı?" diyen Payzın'a cevap ise Emin Pazarcı'dan geldi.

Emin Pazarcı, çok sert tepki gösterdiği Payzın'a, "Cahil, küstah ve saldırgan... Şirin Payzın, kesimden kaçan boğaya "aferin" demiş, kurban yerine eğitime harcanacak paranın daha büyük sevap olduğunu yazmış! Sen kimsin de net bir dini emre karşı ortaya alternatif koyuyorsun? Hangi cüretle fakirin etine saldırıyorsun?" sözleri ile seslendi.

Pazarcı kurbanın önemini bugün yaşanan bir olayla anlattı:

"İnsanlıktan çıkmışlar bilmezler... Bugün gazetenin şoförü bir eve kurban eti götürdü. Dönüşte "tam da yerine ulaştı" dedi. Ardından "Hallerini görünce ağlamamak için kendimi zor tuttum" ifadesini kullandı. Kurban ibadeti ile uğraşanlar, işte bu garibanlarla savaşıyorlar!"

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 02:05
  1. Antalya
  2. Ankara
  3. şirin payzın
  4. Emin Pazarcı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manchester United’ın yeni 9 numarası artık ona emanet!
    1. Manchester United’ın yeni 9 numarası..
    2. Melih Gökçek anket sonuçlarını..
    3. Marmara Adası yangınının ilk bilançosu..
    4. Gazze'de İsrail'in Mescid-i Aksa..
    5. Eczacı adam yol kenarında ölü bulundu
    6. Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil,..
    7. Kuşadası’nda bayramda eğlence tavan..
    8. Irak'ta Haşdi Şabi'ye ait cephanelikte..
    9. Sneijder bıraktı! Cimbom'dan açıklama..
    10. Arjantin Devlet Başkanı Macri'den..
    11. Adıyaman'da silahlı kavga: 1 ağır yaralı
    12. Kontrolden çıkan otomobil şarampole..
    13. "Kayserispor göz göre göre kaderine..
    14. Pakistan asıllı İngiliz boksör Amir..
    15. Marmara Adası yangını kontrol altında
    16. AK Parti'li Jülide Sarıeroğlu..
    17. Futbol: Almanya Kupası
    18. İlke Özyüksel'den dünya rekoru
    19. Beyaz Saray açıkladı! ABD desteğini..
    20. Eşiyle tartıştı, 6 katlı binanın..
    21. Malatya’da iki aile arasında bıçaklı..
    22. Kütahya Valisi Toraman: “50 hektarlık..
    23. GÜNDEM ÖZETİ / 13 Ağustos 2019
    24. Erdoğan 4 dünya lideriyle görüştü
    25. Canan Karatay: Bol bol yiyin
    26. Arjantin'de ön seçim sonuçları..
    27. İnsan Hakları İzleme Örgütünden..
    28. Zanka ile tedavi süreçleri devam eden..
    29. Andy Murray mağlubiyetle döndü
    30. Antalyaspor'da Göztepe mesaisi
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı
    Rusya, Su-57 ve MiG-35 için tarih verdi
    Rusya, Su-57 ve MiG-35 için tarih verdi
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Bakırköy'de zincirleme trafik kazası
    Bakırköy'de zincirleme trafik kazası
    İmamoğlu bunu da yaptı! Kendini Başkan Erdoğan ile karşılaştırdı
    İmamoğlu bunu da yaptı! Kendini Başkan Erdoğan ile karşılaştırdı

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Fitoterapi nedir?
    Fitoterapi nedir?
    Doğu Perinçek 'FETÖ'nün siyasi ayağı kim' sorusuna cevap verdi! Açıkladığı isimler gündemi sallayacak
    Doğu Perinçek 'FETÖ'nün siyasi ayağı kim' sorusuna cevap verdi! Açıkladığı isimler gündemi sallayacak