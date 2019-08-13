Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan

Antalya'da kesimden kaçan boğa için "Aferin boğa... hayvan kesmek yerine parayı ihtiyacı olan çocukların eğitimine harcamak gibi büyük bir sevap var mı?" ifadelerini kullanan Şirin Payzın'a, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı çok sert tepki gösterdi. Sözlerine "Cahil, küstah ve saldırgan..." diyerek başlayan Pazarcı, "Sen kimsin de net bir dini emre karşı ortaya alternatif koyuyorsun?" diye sordu...

Antalya'da kesime götürülürken sahibinin elinden kaçarak sahile giden boğa dün gündem olmuştu. Haluk Levent'in sahip çıkmak istediğini açıkladığı boğayla ilgili bir paylaşım da gazeteci Şirin Payzın'dan geldi.

"Afferin boğa... hayvan kesmek yerine parayı ihtiyacı olan çocukların eğitimine harcamak gibi büyük bir sevap var mı?" diyen Payzın'a cevap ise Emin Pazarcı'dan geldi.

Emin Pazarcı, çok sert tepki gösterdiği Payzın'a, "Cahil, küstah ve saldırgan... Şirin Payzın, kesimden kaçan boğaya "aferin" demiş, kurban yerine eğitime harcanacak paranın daha büyük sevap olduğunu yazmış! Sen kimsin de net bir dini emre karşı ortaya alternatif koyuyorsun? Hangi cüretle fakirin etine saldırıyorsun?" sözleri ile seslendi.

Pazarcı kurbanın önemini bugün yaşanan bir olayla anlattı:

"İnsanlıktan çıkmışlar bilmezler... Bugün gazetenin şoförü bir eve kurban eti götürdü. Dönüşte "tam da yerine ulaştı" dedi. Ardından "Hallerini görünce ağlamamak için kendimi zor tuttum" ifadesini kullandı. Kurban ibadeti ile uğraşanlar, işte bu garibanlarla savaşıyorlar!"