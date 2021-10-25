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Gündem Şirin Payzın kudurdu! Tükürdüğünü yalayan büyükelçilere sert tepki
Gündem

Şirin Payzın kudurdu! Tükürdüğünü yalayan büyükelçilere sert tepki

Halk TV sunucusu Şirin Payzın, Türkiye'nin içişlerine burnunu sokan ve ardından hadleri bildirilen büyükelçilerin geri adım atmasına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 17:50:00 - 2021-10-25 18:00:48
Şirin Payzın kudurdu! Tükürdüğünü yalayan büyükelçilere sert tepki

 yeniakit.com.tr 

Türkiye’deki 10 büyükelçilik, ortak bir bildiri ile Gezi Kalkışması ve 15 Temmuz darbe girişiminden yargılanan Soros'un yerli işbirlikçisi Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını istemişti.

10 büyükelçinin tükürdüğünü yalaması Şirin Payzın'ı çıldırttı

Türkiye'nin içişlerine karıştıklarını kabul eden 10 büyükelçi, Türkiye'nin kararlı duruşu ve tepkisinin ardından geri adım attı. Halk TV sunucusu Şirin Payzın ise, büyükelçilere tepki gösterdi.

"Beceriksiz işlerle iktidarın sorumsuz politikalarına su taşıyorlar"

Bu gelişme karşısında çıldıran Şirin Payzın, büyükelçilere sert tepki gösterdi ve "Madem yaptığının arkasında durmayacaksın cezaevindeki bir mağdur üzerinden ne diye diplomasi oyunu oynarsın? ABD ve AB ülkeleri Kavala’yı malzeme edip, beceriksiz işlerle iktidarın sorumsuz politikalarına su taşıyorlar." dedi.

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