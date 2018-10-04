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Şirin Payzın CNN Türk'ten kovuldu!

Aydın Doğan'ın artıkları bir bir yol alıyor. Son olarak CNN Türk, "Ne Oluyor?" programının sunucusu Şirin Payzın'ı kovdu.

04 Ekim 2018 Perşembe 22:20
Şirin Payzın CNN Türk'ten kovuldu!

1999 yılından bu yana CNN Türk'te görev yapan Şirin Payzın'ın işine son verildi.

Geçen aylarda Hürriyet ve Posta gazeteleri ile birlikte Demirören Medya Grubu'na devredilen CNN Türk'te yönetimin, "Ne Oluyor?" programının yapımcısı ve sunucusu Şirin Payzın'ın görevine son verdi.

Söz konusu kararın tebliğ edildiği Payzın'ın, Demirören Medya Center'daki odasını boşalttığı ve çalışma arkadaşlarıyla vedalaştığı ileri sürüldü.

 

 

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 22:20
  1. Hürriyet
  2. gazeteler
  3. Şirin Payzın

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