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Ekonomi Sırf yeşillik olsun diye değil... Konut alırken bu belgeyi de isteyin
Ekonomi

Sırf yeşillik olsun diye değil... Konut alırken bu belgeyi de isteyin

Yeniakit Publisher
2023-10-27 15:33:00 - 2023-10-27 15:33:33
Sırf yeşillik olsun diye değil... Konut alırken bu belgeyi de isteyin

Binalar için enerji verimliliği çok önemli. Peki konut alımı sırasında bu konuda tam bilgiye sahip misiniz? İşte bu süreçte ihmal edilmemesi gereken noktalar

Anadolu yakasındaki 400’den fazla sektör temsilcisinin bir araya geldiği Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER), 1 Kasım Çarşamba günü Büyük Kulüp’te Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Mehmet Özhaseki’nin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla “Cumhuriyetin 100. Yılında Yeşil Kent İstanbul” temalı fuar düzenliyor.

"Nasıl yapılacağı konuşulmalı"

AYİDER Başkanı Hakan Şişik, kentsel dönüşümle birlikte yeni tehdit iklim krizine karşı binaların da “yeşil”e dönüştürülmesi gerektiğini belirtti. Şişik, “Kentsel dönüşümü konuşuyoruz ama binaların yeşil mi, çelik mi gibi nasıl yapılması gerektiğini konuşmuyoruz. İstanbul, tarihten beri su fakiri bir kent ve iklim kriziyle birlikte de yağmur periyodlarının azalması nedeniyle barajlardaki su azaldı. Bu yüzden su tüketimini azaltmalıyız. Binalarda, siyah, gri ve mavi su ayrımlarının zorunlu olması ve planlara da işlenmesi gerekiyor. Büyük sitelerde bu yapılmaya çalışılıyoruz ancak müstakil binalarda da bunun yapılması lazım." dedi.

Şişik şöyle devam etti: " Binalarımızı, kendi kendine yeten, doğaya zarar vermeyen, enerjiyi minimum tüketen hale dönüştürmeliyiz. Her döktüğümüz bir metreküp beton, milli servet. Konut alıcıları, inşaat firmalarından mutfak markasını talep ediyor ama siyah, gri su ayrımı istemiyor. Ne yazık ki bu konuda konut alıcısı bilinçsiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın yurt dışındaki gibi binanın enerji verimliliğini gösteren YeS-Tr (Yeşil Bina Sertifikası)  isimli bir sertifikası var. Konut alıcısı, inşaat firmasından bu belgeyi talep etmeli." dedi.

Fiyat arttı metrekare küçüldü

Maliyetlerin artmasıyla birlikte konut fiyatlarının son 2 yıldır çok hızlı bir şekilde artığını ifade eden AYİDER Başkanı Hakan Şişik, alım gücünün düşmesi ve krediye erişimin zorlaşmasıyla birlikte konut satışlarının yavaşladığını belirtti. Konut fiyatlarının düşme eğiliminde olduğunu kaydeden Şişik, “Konut maliyetlerinin artmasıyla birlikte daha düşük metrekareli, 1+1 ve 2+1 evlere bir yönelim söz konusu. Sitelerde de yüksek aidatların olması nedeniyle müstakil evlere bir talep var” dedi.

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