Sırf algı yapmak için küfür veya hakareti görmezden geliyorlar!

YENİ AKİT ANKARA

TBMM Anayasa Komisyon Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, resmi sosyal medya hesabından, katıldığı bir televizyonda programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik söyledikleri nedeniyle gözaltına alınan ve tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş olayına ilişkin paylaşımda bulundu.

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, “Bir toplumda açık,somut ve net hakarete,”Hakaret değildir”diyenler varsa ya da hakareti te’vil ile temize çekmeye kalkışanlar varsa, onlarda aklı selim,hak,adalet ve vicdan kayıptır. Kim ne ile hareket ederse etsin biz aklı selim,hak,adalet ve vicdan ile harekete devam edeceğiz. Aklı selim,hakkaniyetli,adaletli ve vicdanlı her bir insan,herhangi bir insana “Büyükbaş hayvan” ve onun girdiği yere de “Ahır’” diyen birini savunmaz.Aksine bunu hakaret sayar,hakaret edenin suç işlediğini,söyler,onu kınar,ona destek vermez. İfade edilen düşünce,söylenen cümle veya atılan tweetin içeriğine hiç bakmıyorlar. Çünkü baktıklarında,sinkaflı küfürleri ve hakaretleri görecekler ve bunları savunamayacaklar. Sırf algı yapmak için küfür veya hakareti ya görmezden geliyorlar ya da çarpıtıyorlar. Muhalif kesimin,adli işlem yapılanlar hakkında, “Bir cümle söyledi gözaltına alındı” “Bir Tweet attı tutuklandı” “Düşüncesi yüzünden takibe uğradı” “Muhalif sesleri susturuyorlar” vb.beyanları var.Ama söylenen düşünce veya söz ile atılan tweetin içeriğine hiç değinmiyorlar” ifadelerine yer verdi.