Sirenka nedir? Sirenka nasıl yapılır?

Sirenka Bulgaristan'a ait bir çeşit hamur işidir. Son derece lezzetli olan bu tarifi evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. İşte, "Sirenka nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...

Hem farklı hem de lezzetli bir şeyler arıyorsanız kesinlikle doğru yerdesiniz. İşte, dillere destan sirenka tarifi.

Sirenka nasıl yapılır?

Malzemeler:

Hamuru için;

1 kilo un

400 ml süt

Yarım su bardağı sıvıyağ

1 paket yaş maya

Tuz

Aldığı kadar su

İç harcı;

300 ml yoğurt

4 adet yumurta

Peynir

Sıvıyağ

Tuz

Üzeri için;

Süt

Yumurta sarısı

Sıvıyağ

Derin bir karıştırma kabının içerisine su hariç tüm hamur malzemesi alın.

Suyu azar azar ilave edin.

Amaç kulak memesi kıvamında bir hamur elde etmektir.

Hazırlanan hamurdan parçalar koparın ve bir kenara yerleştirin.

Yarım saat kadar hamuru mayalanmaya bırakın.

Peynir hariç kalan iç malzemeler bir kasede çırpın.

Hamurdan kopardığınız parçaları merdane ya da oklava yardımıyla bir miktar açın.

Hamurun içerisine hazırladığınız sostan sürün.

Ardından peynir serpiştirin.

Hamuru gül böreği sarar gibi sarın ve yağlı tepsiye yerleştirin.

Tüm hamurlara aynı işlemi yapın.

Hamurları sarma işi bitince tepside bir saat mayalanmaya bırakın.

Bir saatin sonunda yumurta sarısı, süt ve sıvıyağı karıştırıp hamurların üzerine sürün.

Önceden ısıtılmış fırında sirenka iyice kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.