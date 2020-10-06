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Dünya Sırbistan'dan Türkiye İHA'sı kararı
Dünya

Sırbistan'dan Türkiye İHA'sı kararı

Türkiye'den insansız hava araçları (İHA) satın alma konusu ile çok yakından ilgilendiklerini belirten Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türk İHA'ların son derece iyi olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 02:08:00 -
Sırbistan'dan Türkiye İHA'sı kararı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Sırbistan Sarayı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye'nin "Bayraktar" insansız hava araçlarını övdü.

Türkiye'nin İHA sistemlerini çok ilginç bulduklarını ve gelecekte bunlardan satın almak istediklerini söyleyen Vucic, Türk üreticilerin işlerini iyi yaptığını belirterek, Türkiye ile anlaşıp anlaşılmama konusunun önümüzdeki günlerde belli olacağını söyledi.

Vucic, Sırbistan'ın kimseyi tehdit etmediğini ve sadece savunmalarını güçlendirmek istediğini söyledi.

Sırbistan'ın askeri anlamda tarafsız bir ülke olduğunu ve sadece hava ve savunma sistemlerini güçlendirmek istediklerini söyledi.

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