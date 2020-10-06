Sırbistan'dan Türkiye İHA'sı kararı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Sırbistan Sarayı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye'nin "Bayraktar" insansız hava araçlarını övdü.

Türkiye'nin İHA sistemlerini çok ilginç bulduklarını ve gelecekte bunlardan satın almak istediklerini söyleyen Vucic, Türk üreticilerin işlerini iyi yaptığını belirterek, Türkiye ile anlaşıp anlaşılmama konusunun önümüzdeki günlerde belli olacağını söyledi.

Vucic, Sırbistan'ın kimseyi tehdit etmediğini ve sadece savunmalarını güçlendirmek istediğini söyledi.

Sırbistan'ın askeri anlamda tarafsız bir ülke olduğunu ve sadece hava ve savunma sistemlerini güçlendirmek istediklerini söyledi.