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Sırbistan’da Türk vatandaşının başına gelen akıl dışı olay! Oto lastikçi, tekere ateş açtı

Yeniakit.com.tr WhatsApp İhbar Hattı’na gelen bir ihbarda, Sırbistan’da Niş-Pirot arasında seyreden bir aracın lastiklerine, otolastikçi tarafından ateş açıldığı bildirildi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:30
Sırbistan’da Türk vatandaşının başına gelen akıl dışı olay! Oto lastikçi, tekere ateş açtı

 yeniakit.com.tr  Sırbistan’da yaşayan bir Türk vatandaşı, yeniakit.com.tr WhatsApp İhbar Hattı’na ulaşarak başından geçen akılalmaz olayı paylaştı. Niş-Pirot arasında aracıyla seyrederken birden sağ arka lastiğinin patladığını belirten vatandaş, hemen yanında bir lastik tamircisinin belirdiğini söyledi. Olayın bir sabotaj olduğunu savunan şahıs, yetkilileri göreve çağırdı.

“Kurşundan başkası bu deliği açamaz”

WhatsApp ihbar hattımıza ulaşan Türk vatandaşı, “Niş-Pirot arasında dağlık alanda başımıza gelen bu olaydan sizleri de haberdar etmek istiyorum. Resimlerde gördüğünüz gibi, arka sağ lastiğe isabet eden bir kurşun, başka hiçbir şey bu deliği açamaz.” ifadelerini kullandı.

Sabotaj iddiası: “Tamirci yanımda belirdi”

Lastik patladıktan sonra aniden yanımda beliren bir lastik tamircisinden bunun tamamen bir sabotaj olayı olduğunu anladım.” diyen vatandaş, yetkilileri şu sözlerle göreve çağırdı:

İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Hadi bu kurşun sekseydi, 5 kişinin hayatı bir lastik değerinde olacaktı. Bütün yetkililerin bu konuya el atmalarını bekliyorum. Bizim başımıza geldi, umarım kimsenin başına gelmez.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:30
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