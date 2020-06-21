Sırbistan’da salgının gölgesinde halk seçim için sandık başında

Sırbistan’da korona virüs salgınının gölgesinde halk genel, yerel ve özerk bölge seçimleri için sandık başına gitti.

Korona virüs salgınıyla mücadele devam ederken Sırbistan’da halk seçim için sandık başına gitti. Genel, yerel ve özerk bölge seçimlerinin yapıldığı ülkede yaklaşık 6.6 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor. Salgına karşı alınan önlemler kapsamında, seçim merkezlerinde maske dağıtılırken ve seçmenler ellerini dezenfektanla temizleyip oy kullanıyor.

Yapılan seçim anketlerine göre, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic’in lideri olduğu Sırp İlerleme Partisi’nin (SNS) korona virüsle mücadele başarılarından dolayı oyların yüzde 50’sini alması bekleniyor. Vucic’in koalisyon ortağı Sırbistan Sosyalist Partisi’nin (SPS) yaklaşık yüzde 10 oy oranı ile ikinci olması tahmin edilirken, Aleksandar Sapic liderliğindeki muhalefetteki merkez sağ partisinin ise üçüncü olması ön görülüyor.

Yerel saatle sabah 07.00’da başlayan oy kullanma işlemleri, saat 20.00’de sona erecek.

Öte yandan, salgın nedeniyle seçimlere katılım oranında düşüş yaşanması bekleniyor. Yaklaşık 7,2 milyon nüfuslu Sırbistan’da, şuana kadar 12 bin 803 korona virüs vakası kayıtlara geçerken, 260 kişi hayatını kaybetti.