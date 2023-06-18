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Dünya Sırbistan'da hükümet karşıtı protesto
Dünya

Sırbistan'da hükümet karşıtı protesto

Yeniakit Publisher
2023-06-18 10:07:00 -
Sırbistan'da hükümet karşıtı protesto

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da muhalefetin çağrısı üzerine hükümet karşıtı protesto düzenlendi.

Sırbistan'da mayıs ayında yaşanan silahlı saldırılara tepki olarak yedinci kez "Sırbistan Şiddete Karşı" başlığıyla gösteri düzenlendi. Sırbistan’ın başkenti Belgrad'da Ulusal Meclis binası önünde toplanan göstericiler, şiddet içerikli programların yayından kaldırılması, Sırbistan Radyo ve Televizyon (RTS) yönetimi ile Yayın Denetleme Kurulunun istifası ve İçişleri Bakanı Bratislav Gasic ile İstihbarat Ajansı (BIA) Müdürü Aleksandar Vulin'in görevden alınmasını içeren taleplerini yineledi. Göstericilerin toplandıkları sokaklar ve ana caddeler geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Başkentteki kalabalığa hitap eden gazeteci Smiljan Banjac, göstericilerin tüm taleplerine rağmen, şiddetin yok olmadığını ve şiddet içerikli programların yeni sezon tanıtımının yapıldığını söyledi. Hükümetin saldırılarla ilgili herhangi bir sorumluluk almadığının altını çizen Banjac, "Size son kez buradan sesleniyoruz. Bir dahaki sefere daha somut adımlar atacağız." diye konuştu.

Yerel saat ile 18.00'da başlayan gösteriler, 21.00'da olaysız bir şekilde sona erdi. Öte yandan, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in yarın ulusa sesleneceği ifade edildi.

SIRBİSTAN’DAKİ OLAYLAR

Sırbistan'da 3 ve 5 Mayıs'ta düzenlenen silahlı saldırılarda toplam 18 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıların ardından İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan silahsızlandırma kampanyası kapsamında, bir ay içerisinde yaklaşık 85 bin ruhsatsız silah güvenlik güçlerine teslim edilmişti.
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