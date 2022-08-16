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Dünya Sırbistan'da halk sapkınlığa karşı sokaklara döküldü! Piskopos silahlanma çağrısı yaptı
Dünya

Sırbistan'da halk sapkınlığa karşı sokaklara döküldü! Piskopos silahlanma çağrısı yaptı

Sırbistan'da düzenlenmesi planlanan LGBT etkinliğine karşı Belgrad'da toplanan 50 bin kişi sapkınlığı protesto ederek "Çocuklarımızdan ellerinizi çekin" yazılı pankartlar taşıdı. Öte yandan Sırp Ortodoks Kilisesi'nden Banat Piskoposu Nikanor, LGBT nüfusu karşı silahlanma çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 18:08:00 - 2022-08-16 18:18:03
Sırbistan'da halk sapkınlığa karşı sokaklara döküldü! Piskopos silahlanma çağrısı yaptı

Sırbistan'da eşcinsel sapkınlar tarafından yapılması planlanan LGBT etkinliği halkı ayaklandırdı. Aileler bebek arabalarıyla gösteriyi protesto etmek için Belgrad sokaklarına dökülerek, "Çocuklarımızdan ellerinizi çekin" yazılı pankartlar taşıdı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da eşcinsel sapkınların 12-18 Eylül tarihleri arasında şehirde düzenlenmesi planlanan LGBT etkinliği Europride'a büyük bir tepki oluştu. Belgrad'da 50 bin kişi söz konusu etkinliği protesto etmek için Sırp Ortodoks Kilisesi Patrikhanesi ofislerinin önünde yürüyüş yaptı.

"Elinizi çocuklarımızdan çekin"

Tüm dinlere karşı olan küreselcilerin nüfus artışını durdurmak için dünyada yaymaya çalıştıkları LGBT sapkınlığına çocuk arabaları ile yürüyüşe katılan aileler geleneksel değerlerin korunması için çağrıda bulundu. Toplanan kalabalık, "Batı'nın eşcinsel geçit töreni ile işgalini istemiyoruz", "Elinizi çocuklarımızdan çekin" ve "Kutsal yerlerden vazgeçmeyeceğiz" yazılı pankartlar taşıdı.

Piskopostan silahlanma çağrısı

Bunun yanı sıra Sırp Ortodoks Kilisesi'nden Banat Piskoposu Nikanor yürüyüşün önünde yer aldı. Nikanor ayrıca LGBT nüfusuna karşı silahlanma çağrısında bulundu. Nikanor daha önce de "Europride gibi bir şeyi organize eden ve buna katılan herkesi lanetleyeceğim. Bu kadarını yapabilirim ve bir silahım olasaydı da kullanırdım" dedi.

Vucic'ten tepki: Kilisemizi küçük düşürdü

Kiliseden piskoposun açıklamalarına herhangi bir tepki gelmezken Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic söz konusu ifadeler için "Hem kendine hem de kilisemize hakaret etti, kilisemizi küçük düşürdü" sözlerine yer verdi.

 

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Yorumlar

Merhaba

BU PAPAZ İNŞALLAH MÜSLÜMAN OLUR....BU MÜSLÜMANLAR DA İNŞAALLAH İSLAH OLUR...BİR PAPAZ KADAR İSLÂMİN EMİRLERİNE SAYGILI OLAMIYORUZ. ... .

kafkasyalı

Allah bu azgın ve sapkın haşa yaradana savaş açmış bu sapık zihniyeti ve bunlara destek verenleri ve siyasi sapık zihniyeti destekleyenleri,rabbim kahreylesin rezil pislikler.
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