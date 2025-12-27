  • İSTANBUL
Sırbistan'da dev muhimmat bulundu! 2. Dünya Savaşı'na ait! Hareketli saatler: Kritik kararı alan ülke önlemi aldı

Sırbistan'da dev muhimmat bulundu! 2. Dünya Savaşı'na ait! Hareketli saatler: Kritik kararı alan ülke önlemi aldı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir inşaat şantiyesinde bulunan İkinci Dünya Savaşı'na ait 470 kilogramlık dev bombayı güvenli şekilde imha etmek için hükümet kolları sıvadı. Güvenlik faciası yaşanmasın diye orada bulunanların can güvenliğini tehdit etmemek için adımı atan Sırbistan, yeni karar ile birlikte ikamet edenleri başka yere yolluyor.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir inşaat şantiyesinde bulunan ve İkinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı belirlenen bomba imha edilecek.

Sırbistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkentte Nikolaja Kravcova Caddesi üzerindeki bir inşaat şantiyesinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı belirlenen Amerikan yapımı mühimmat bulundu. Yeni açıklamalar geldi.

Bombanın uzman ekipler tarafından güvenli şekilde kaldırılması ve imha edilmesi için detaylı keşif, kimlik tespiti ve risk değerlendirmesi yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yaklaşık 470 kilogram ağırlığında olan ve yaklaşık 250 kilogram patlayıcı içeren bomba, 1944 yılında Belgrad'ın kurtarılması sırasında Alman mevzilerine yönelik 'Müttefik' bombardımanlarında kullanılmıştır. İmha işleminin güvenli, kontrollü ve mümkün olan en kısa sürede tamamlanabilmesi için vatandaşların yetkili kurumların talimat ve uyarılarına tam olarak uymaları ve güncel bilgileri kitle iletişim araçları üzerinden takip etmeleri önemle rica edilmektedir."

Bakanlık, pazar günü yapılacak imha işlemi sırasında şantiye alanına yakın yerlerde ikamet edenlerin mümkünse evlerinden ayrılmaları, değilse pencerelerinden uzak durmaları ve pencerelerini açmamaları, panjurlarını indirmeleri tavsiyesinde bulundu.

