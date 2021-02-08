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Dünya Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Vucic'e suikast girişimi iddiası
Dünya

Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Vucic'e suikast girişimi iddiası

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’e aralarında siyasilerin de bulunduğu bir suç örgütü tarafından suikast girişiminin planlandığı ve güvenlik güçleri tarafından engellendiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 16:33:00 -
Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Vucic'e suikast girişimi iddiası

Sırbistan’da güvenlik güçlerinin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’e yönelik suikast girişimini engellediği iddia edildi.

Vucic'e suikast girişimi iddiası

Sırbistan medyası, güvenlik güçlerinin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’e yönelik suikast girişimini engellediğini ileri sürdü.

Balkanist.ru sitesinde yer alan habere göre, Sırbistan Kriminal Polis Departmanı Başkanı Bogdan Pusic, aralarında siyasilerin de bulunduğu büyük bir suç örgütünün Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e yönelik suikast girişiminde bulunulduğunu söyledi.

Suç örgütü için 6 aylık çalışma yürütüldü

Pusic, Stefan Namane anıtı açılışında, ülke liderini korumak için 850 Sırp polis gücünün yer aldığını ifade etti. Suç örgütü üyelerinin yakalanması için yapılan özel operasyonun 6 ay sürdüğü ifade edildi.

 

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