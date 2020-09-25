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Aktüel Sırbistan'da askeri uçak düştü
Aktüel

Sırbistan'da askeri uçak düştü

Bölgeye arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-25 11:57:52 -
Sırbistan'da askeri uçak düştü

BELGRAD (AA) - Sırbistan'ın batısındaki Loznica şehri yakınlarında MiG-21 tipi askeri uçak düştü.

Sırbistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 9.00'da rutin uçuş gerçekleştiren MiG-21 tipi askeri uçağın Brasina köyü yakınlarında düştüğü bildirildi.

Açıklamada, olayda ölen ya da yaralananların olup olmadığına dair bilgi verilmezken, arama ve kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Öte yandan, yerel medyadaki haberlerde ise uçağın köydeki bir evin bahçesine düştüğü ve bir kişinin yaralandığı kaydedildi.

Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerinin de çevrede güvenliği sağladığı ifade edildi.

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