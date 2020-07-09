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Aktüel

Sırbistan'da açık ve kapalı alanlardaki toplanmalara sınırlama getirildi

Daha önce açıklanan ve olaylı gösterilere neden olan hafta sonu sokağa çıkma yasağı ise yeni tedbirler arasında yer almadı

Yeniakit Publisher
2020-07-09 16:49:34 -
Sırbistan'da açık ve kapalı alanlardaki toplanmalara sınırlama getirildi

BELGRAD (AA) - Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle açık ve kapalı alanlardaki toplanmalara sınırlama getirildi.

Başbakan Ana Brnabic, Kovid-19 kriz masası toplantısının ardından yaptığı açıklamada, hükümet olarak salgının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla Belgrad'da geçerli olacak yeni tedbirler aldıklarını söyledi.

Açık ve kapalı ortamlardaki toplanmaları 10 kişi ile sınırlandırdıklarını aktaran Brnabic, sadece kapalı alanı olan işletmelerin de saat 21.00'e kadar açık kalacağını açıkladı.

Brnabic, kapalı ortamlardaki kişi sayısının, her 4 metrekareye 1 kişi gelecek şekilde düzenleneceğini ifade etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in daha önce açıkladığı Belgrad'da hafta sonu sokağa çıkma yasağının yeni tedbirler arasında yer almadığını aktaran Brnabic, Kovid-19 tedbirlerine tepki amacıyla iki gündür düzenlenen gösterilerin bedelinin çok ağır olacağını kaydetti.

- Protestolar önceki akşam başlamıştı

Vucic'in ülkedeki Kovid-19 vakalarının yeniden artması üzerine Belgrad'da hafta sonu boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamasının ardından binlerce insan salı akşamı başkent Belgrad'daki meclis binası önünde toplanarak kararı protesto etmişti.

Olaylı geçen protestoda çok sayıda polis ve gösterici yaralanırken, bazı göstericiler de gözaltına alınmıştı.

Hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler, dün gece Belgrad'ın yanı sıra Nis ve Novi Sad gibi büyük şehirlere de yayılmıştı.

- Son 24 saatte 266 yeni vaka, 11 can kaybı

Sırbistan'da son 24 saatte 266 yeni vaka tespit edilirken, 11 kişi de hayatını kaybetti.

Salgının başından beri ülkedeki toplam vaka sayısı 17 bin 342'ye, can kaybı ise 352'ye yükseldi. Ülkede halen 3 bin 339 aktif vaka bulunurken, 120 hastanın da solunum cihazına bağlı olduğu bildirildi.

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