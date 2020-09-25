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Aktüel Sırbistan, Türkiye ile dostane ilişkilerini daha fazla geliştirmek istiyor
Aktüel

Sırbistan, Türkiye ile dostane ilişkilerini daha fazla geliştirmek istiyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da görüşen Sırp lider Aleksandar Vucic, bölgede önemli bir etkiye sahip Türkiye ile ilişkilerini gelecekte daha da geliştirmek istediklerini söyledi

Yeniakit Publisher
2020-09-25 19:04:26 -
Sırbistan, Türkiye ile dostane ilişkilerini daha fazla geliştirmek istiyor

BELGRAD (AA) - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye'nin bölgede önemli bir etkiye sahip olduğunu vurgulayarak, "(Türkiye ile) En iyi düzeydeki dostane ilişkilerimizi korumak ve gelecekte daha da geliştirmek istiyoruz." dedi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da görüşen Vucic, Sırp medyasına görüşme hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede Sırbistan'daki otoyol projeleri, yeni yatırım alanları ve siyasi konuları ele aldıklarını aktaran Vucic, ayrıca Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek üçlü zirve toplantıları ile Sırbistan'da inşa edilmesi planlanan ortak sanayi bölgesi hakkında da fikir alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.

Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecini de görüştüklerini söyleyen Vucic, "Sayın Erdoğan'ın bu mesele hakkındaki tutumunu dinledim ve ben de tutumumuzu kendisine anlattım. Kendisi Sırbistan'a karşı saygıyla yaklaşıyor." ifadelerini kullandı.

Vucic, Sırbistan'a saygı duyan herkese aynı çerçevede karşılık verdiklerini belirterek, Türkiye ile hiçbir konuda fikir ayrılığı yaşamak istemediklerini vurguladı.

İki ülke arasında mükemmel bir iletişim olduğunun altını çizen Vucic, "Bu bizim açımızdan çok önemli, zira Türkiye en önemli bölgesel güçlerden biri olmasının yanı sıra dünya çapında da her geçen gün daha önemli bir konuma gelen bir güç." şeklinde konuştu.

Vucic, Türkiye'nin coğrafi, ekonomik, kültürel ve diğer potansiyelinin çok büyük olduğunu kaydederek, Türkiye ile iyi ilişkilerin Sırbistan için önemine işaret etti.

Türkiye'nin bölgede önemli bir etkiye sahip olduğunu kaydeden Sırp lider, "(Türkiye ile) En iyi düzeydeki dostane ilişkilerimizi korumak ve gelecekte daha da geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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