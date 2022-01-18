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Gündem Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i etkileyen olay: Bunu başka hiçbir ülkede görmedim
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i etkileyen olay: Bunu başka hiçbir ülkede görmedim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Tören anında yaşanan olaya şaşıran Vucic, "Rüzgar halıları kaldırdığında baktım ki kameramanı, fotoğrafçısı sağına soluna bakmadan, kimseyi beklemeden el ele verip düzeltiyorlar." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 23:54:00 - 2022-01-19 00:01:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i resmi törenle karşıladı. Konuk Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Vucic’e protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Vucic’in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Resmi tören sırasında rüzgar halıları kaldırdığında kameraman ve fotoğrafçı halıyı düzeltti.

Olaya çok şaşıran Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Başka hiçbir ülkede görmedim. Rüzgar halıları kaldırdığında baktım ki kameramanı, fotoğrafçısı sağına soluna bakmadan, kimseyi beklemeden el ele verip düzeltiyorlar. Bu, onların devletine ve size olan sevgilerini gösteriyor." dedi.

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