Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic Bulgaristan'ı ziyaret etti

SOFYA (AA) - Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, iki ülke arasındaki altyapı projelerini teftiş etti.

Bulgaristan Başbakanı Borisov’un davetlisi olarak ülkeye günü birlik ziyaret gerçekleştiren Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Sofya Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı.

Borisov ile Vucic, Bulgaristan’da yapım çalışmaları süren Sofya’yı Belgrad’a bağlayacak Avrupa Otoyolu ve Bulgaristan’da "Balkan Akımı" olarak adlandırılan 474 kilometrelik doğal gaz boru hattı yapım çalışmalarını teftiş etti.

Borisov, Avrupa Otoyolu’nun iki ülke arasındaki dostluk mesafesini daha da kısaltacağını söyledi.

Vucic de iki başkentin arasındaki 400 kilometrelik mesafenin sadece 3 saat gibi kısa bir sürede geçilebileceğini ifade etti.

Borisov, Vucic'i kendisinin bizzat kullandığı makam aracıyla inşaat alanını gezdirip, çalışmalar konusunda bilgi verdi.

- "Doğal gazın dağıtımı buradan yapılabilecek"

Başbakan Borisov, yaptığı açıklamada, "Bu boru hattı sayesinde Rusya, Amerika, Suudi Arabistan, İsrail, Azerbaycan’dan ve diğer yerlerden gelecek doğal gazın dağıtımı buradan yapılabilecek. Enerji kaynaklarımızı çeşitlendirmek adına bu projeyi tüm kurallara uygun olarak gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Vucic de Bulgaristan’ın Sırbistan’ın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine verdiği destek için teşekkür ederek, "Halklarımızın arasındaki dostluk bakidir. Sırbistan’da ister büyüteçle, isterse mikroskopla arayın, Bulgaristan hakkında kötü söz söyleyecek adam bulamazsınız." ifadesini kullandı.

Vucic, daha sonra Başbakan Borisov’un onuruna verdiği çalışma yemeğine iştirak etti.