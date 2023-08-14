Sırbistan Cumhurbaşkanı: 'AB'nin eşcinsellik baskısına boyun eğmeyeceğim!'
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, "Eşcinsellerle alakalı hiçbir yasayı imzalamayacağım" diyerek, sapkın lobilere karşı tavır aldı.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, "Eşcinsellerle alakalı hiçbir yasayı imzalamayacağım" diyerek, sapkın lobilere karşı tavır aldı.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, "Eşcinsellerle alakalı hiçbir yasayı imzalamayacağım. Sırp toplumu sadece kadın ve erkekten oluşur. Sırf bunu müdafaa ettiğim içinse AB'nin baskısıyla karşılaşıyorum ama bu baskıya boyun eğmeyeceğim." şeklinde bir açıklamada bulundu.