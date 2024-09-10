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Dünya Sırbistan Başbakanı Vucevic'den Kosova ile savaş açıklaması
Dünya

Sırbistan Başbakanı Vucevic'den Kosova ile savaş açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-09-10 21:59:00 -
Sırbistan Başbakanı Vucevic'den Kosova ile savaş açıklaması

Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic, ülkesinde yayın yapan bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Kosova ile çatışmaya girilmesi halinde ülkesinin tamamının sıkıntıya gireceğini açıkladı.

Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic, ülkesinde yayın yapan Prva televizyonuna konuk oldu. Vucevic, Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi 'Kosovalı Sırplara kötü muamelede bulunmakla' suçladı. Sırbistan'ın atabileceği adımlara değinen Vucevic, "İki seçeneğimiz var. Birincisi, siyasi yoldan, diyalog ile diplomatik olarak baskı yapmak ve Kosova'daki Sırplar için kavga ve mücadele etmek. Diğer seçenek ise çatışma. Fakat bilmemiz gereken şey, ikinci seçeneği tercih edersek vatanın tamamı tehdit altına girecektir" dedi.

"Nüfusu az bir milletin, nüfusu daha fazla olan bir millete bunları yapması, tarihte iyi sonuçlar doğurmamıştır"

Sırbistan Başbakanı, Kosova hükümetinin, ağustos ayı sonunda ülkenin kuzey kesiminde yoğun olarak yaşayan Sırplara ait 5 kurumu kapatması ile başlayan yeni gerginliğe ve dün gece Kosova'nın kuzeyinde 4 Sırp gencin polis tarafından gözaltına alınmasına ilişkin de konuştu. Vucevic, "Bu, 'biraz içeriye girip dolaşıp her şeyi hallederiz' meselesi değil. Bunu ister miyiz, arzu eder miyiz? Bu başka bir konu. Buradaki mesele, siyasi realite" ifadelerini kullandı.

Kosova hükümetinin politikalarının sürdürülebilir olmadığını söyleyen Vucevic, "Nüfusu küçük olan bir milletin, bölgesinde nüfusu büyük olan bir millete bunları yapması, tarihte hiçbir zaman iyi sonuçlar doğurmamıştır" şeklinde konuştu.

Vucevic, "Biz belirli tarihi şartlar çerçevesinde Arnavutlara kötü şeyler yaptığımızda bu iyi sonuçlar doğurmadı. Şimdi onlar, çok daha büyük bir hata yapıyorlar ve kat kat daha kötü davranıyorlar. Biraz tarih kitaplarına bakar, biraz siyaseti ve jeopolitiği anlamaya çalışırlarsa bunların uzun vadede sürdürülebilir olmadığını görürler" dedi.

4 Sırp genci, alkolün etkisiyle polise hakaret ettikleri için gözaltına alınmıştı

Dün gece Kosova'nın kuzeyindeki Kuzey Mitroviça'da 4 Sırp genci, alkolün etkisiyle polise hakaret ettikleri için gözaltına alınmış ve gençlerin 48 saat boyunca gözaltında tutulacakları duyurulmuştu. Kosova polisi, 31 Ağustos'ta ülkenin kuzeyinde faaliyet gösteren 5 Sırp kurumunu kapatmıştı. Kosova Yerel Yönetimler Bakanı Elbert Krasniqi, paralel Sırp kurumlarının Kosova Cumhuriyeti anayasası ve yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle kapatıldıklarını açıklamıştı. Belgrad ve Priştine arasındaki gerginliğin tırmanmasına neden olan adım, ABD tarafından "koordinasyon içinde atılmayan bir adım" olduğu ve ülkenin kuzeyindeki etnik Sırp toplumuna olumsuz etkileri olacağı gerekçesiyle eleştirilmişti.

Kaynak: İHA

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