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Dünya Sırbistan 12 tane savaş uçağı alacak! Kazakistan Rafale savaş uçağını reddetmişti: İlanları peş peşe geldi
Dünya

Sırbistan 12 tane savaş uçağı alacak! Kazakistan Rafale savaş uçağını reddetmişti: İlanları peş peşe geldi

Yeniakit Publisher
2024-08-28 00:51:00 - 2024-08-28 00:51:51
Sırbistan 12 tane savaş uçağı alacak! Kazakistan Rafale savaş uçağını reddetmişti: İlanları peş peşe geldi

Fransa ve Sırbistan savunma ilişkilerini güçlendirmek için Sırbistan’a 12 Rafale savaş uçağı satışı için son durumuu yayınladı. İlanları peş peşe geldi. Müzakereler imzalandı.

Dassault Rafale, Dassault Aviation tarafından tasarlanıp üretilen, çift motorlu ve delta kanatlı çok amaçlı bir savaş uçağıdır. Başlangıçta 1980’lerin sonlarında tasarlanan uçağın üretimi resmi olarak Aralık 1992’de başladı, ancak siyasi ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle 1995’te kısa bir süre durduruldu. Üretim 1997’de yeniden başladı ve deniz operasyonları için tasarlanan ilk Rafale M, 1999’da uçtu. Uçak, 2002’de Fransız Donanması’nda ve 2004’te Fransız Hava Kuvvetleri‘nde hizmete girdi. Bugüne kadar 120 Rafale resmi olarak sipariş edildi ve uçaklar Fransız ordusu için hem kara tabanlı hem de uçak gemisi tabanlı operasyonlarda görev yaptı.

ÇOK YÖNLÜ SAVAŞ UÇAĞI

Army Recognition haberine göre Rafale, hava üstünlüğü, yer desteği, keşif ve nükleer caydırıcılık gibi çok çeşitli görevleri yerine getirmesini sağlayan “Omnirole” yetenekleriyle bilinir. SPECTRA elektronik harp sistemi de dahil olmak üzere gelişmiş aviyoniklerle donatılmıştır ve gelişmiş durumsal farkındalık için çoklu sensör veri birleştirme özelliğine sahiptir. Uçak, 1.800 km/s azami hıza ulaşabilir ve 3.700 km azami menzile sahiptir. Hava-hava füzeleri, hassas güdümlü bombalar ve gemi savar füzeleri de dahil olmak üzere çeşitli silahları taşıyabilen 14 sabit noktaya sahip olan Rafale, hem geleneksel hem de asimetrik savaş senaryolarında olağanüstü çok yönlülük ve hayatta kalma sunar.

ORTAKLIK GÜÇLENECEK

Anlaşmanın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 29 ve 30 Ağustos 2024 tarihlerinde Belgrad’a yapacağı ziyaret sırasında resmen onaylanması bekleniyor. Bu diplomatik ve ticari operasyonun düzenlenmesinde merkezi bir rol oynayan Macron, ziyareti sırasında sözleşmeyi resmileştirmeye hazırlanıyor. Katılımı, hem Fransa’nın teknolojik uzmanlığı hem de Sırbistan ile ortaklığını güçlendirme açısından bu satışın önemini vurguluyor. Anlaşmanın zamanlaması Avrupa diplomasisi bağlamında da önemlidir. Temmuz ortasında, Cumhurbaşkanı Macron, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić’in Avrupa arabuluculuk çabaları doğrultusunda Kosova ile ilişkileri normalleştirme konusundaki kararlılığını övdü. Macron, Sırbistan ve Kosova arasındaki gerginliği azaltmayı amaçlayan Brüksel-Ohrid anlaşmalarının tam olarak uygulanması çağrısında bulundu. Bu daha geniş diplomatik bağlam, Rafale anlaşmasına ağırlık katarak Fransa’nın bölgedeki stratejik çıkarlarını yansıtıyor.
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