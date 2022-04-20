'Sıradaki kaz'a kadar o para yeter! Keriz sirkeleyen Şeyma satışa başladı

Gayrimeşru yaşam tarzını dibine kadar yaşayan Şeyma Subaşı, son zamanların en büyük ‘avcı’ örnekleri arasında yer alırken, ait olduğu seküler yaşam biçimin ihanetlerini ve kolpacılıklarını tekrar gözler önüne serdi.

Televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı'dan aldığı yüklü miktardaki nafakayla yolunu bulan ve Acun’dan çok pahalı hediyeler alarak onu kaz gibi yolan Şeyma Subaşı, aynı şekilde Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile de "metres hayatı" yaşayarak bir o kadar da onu kaz gibi kullandı.

Sabah’ın haberine göre, son dönemdeki 2 kazını da kaybeden Şeyma Subaşı, sırayı kazlardan elde ettiği pahalı hediyelere getirdi. Para için sahte ilişkiler kuran zihniyetin son temsilcilerinden Şeyma, kendilerini kaz gibi yoldurtan erkeklerden aldıklarını da şimdi yemeye başlayacak. İddialara göre lüks hayatını sürdürmek için Acun Ilıcalı ve Mohammed Alsaloussi'nin kendisine hediyesi olan pahalı çanta, saat ve kıyafetleri tek tek satmaya başladı.

İkinci el lüks ürünler satın alan mağaza ile internet sitelerine onlarca kıyafet ile aksesuar satan Şeyma Subaşı, yerine ise replika ürünler satın aldığı öne sürüldü.