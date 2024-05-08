  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sosyal medya soytarısını rezil eden çocuk viral oldu! Hükümet düşmanlığı yapan kadın ağzının payını aldı

Cem Garipoğlu'nun elindeki mor lekelerin sırrı ortaya çıktı! Meğer o lekeler…

CHP’den bir liyakat örneği daha! Belediye başkan yardımcılarından biri kayınbiraderi biri bacanağı

Fransa’da lise öğrencilerinin aldığı karar “Gazze'de ateşkes sağlanana kadar derslere girmeyeceğiz.”

Paşinyan'dan Türkiye ve Azerbaycan açıklaması!

CHP kendi vekilini Saadet’te unuttu! 5 aydır ne arayan var ne de soran

İzmir'de HDP parti binasından çıkanlar şaşırtmadı! PKK için bağış kutusu ve dağa gönderilenlerin listesi

CHP’de skandal akraba atamaları! Hizmet bahane ballı koltuklar şahane

8 Mayıs 2024: Günün Âyet ve Hadisi

8 Mayıs 1735: Mirzâzâde Şeyh Mehmed Efendi'nin vefatı (Şeyhülislam)
Gündem Sıradaki isim bakın kim! Sanat camiasında bir uyuşturucu rezaleti daha
Gündem

Sıradaki isim bakın kim! Sanat camiasında bir uyuşturucu rezaleti daha

Yeniakit Publisher
2024-05-08 14:04:00 -
Sıradaki isim bakın kim! Sanat camiasında bir uyuşturucu rezaleti daha

"Magazin dünyası" diye tabir edilen "kokuşmuş mahallenin" pohpohlayarak "sanatçı" adı altında pazarladığı Kalben Sağdıç’ın, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındığı öğrenildi. Sağdıç’ın evinde yapılan aramada 3 parça halinde daralı ağırlığı 15 gram gelen “skunk” türü uyuşturucu madde, 2 bin euro, 730 Amerikan doları ve bin 500 lira ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Yürütülen soruşturma doğrultusunda alınan ihbarı değerlendiren polis, Beyoğlu ilçesinde, “Kalben Sağdıç” olarak bilinen müzisyenin evine baskın düzenledi.

Belirlenen ikamet yapılan baskında şarkıcı Kalben Sağdıç gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise üç parça halinde daralı ağırlığı 15 gram gelen ‘skunk’ türü uyuşturucu madde ile birlikte 2 bin avro, 730 dolar ve bin 500 TL ele geçirildi.

Türk Ceza Kanunu’nun 188’inci maddesinden gözaltına alınan şarkıcı, ifadesi alınmak üzere İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi. Polis tarafından “şüpheli” olarak gözaltına alınan Sağdıç hakkında başlatılan tahkikat devam ediyor.

Bakın gerekçe neymiş! Ağlayan donsuz ve arsız salıverildi
Bakın gerekçe neymiş! Ağlayan donsuz ve arsız salıverildi

Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakın gerekçe neymiş! Ağlayan donsuz ve arsız salıverildi

1 Mayıs'ta provokasyona soyunan Mustafa Sandal nereden geldiğini unuttu
1 Mayıs'ta provokasyona soyunan Mustafa Sandal nereden geldiğini unuttu

Gündem

1 Mayıs'ta provokasyona soyunan Mustafa Sandal nereden geldiğini unuttu

Murat Ülker TOGG deneyimini anlattı: Kesin bilgi yayalım
Murat Ülker TOGG deneyimini anlattı: Kesin bilgi yayalım

Gündem

Murat Ülker TOGG deneyimini anlattı: Kesin bilgi yayalım

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23