  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Sıradaki fıkra CHP'li Faik Öztrak'tan: S-400'leri Kılıçdaroğlu istedi
Siyaset

Sıradaki fıkra CHP'li Faik Öztrak'tan: S-400'leri Kılıçdaroğlu istedi

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP'nin muhalefetine rağmen envantere eklenen S-400 hava savunma sisteminin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun istemesiyle alındığını öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 21:09:00 - 2020-11-23 21:11:13
Sıradaki fıkra CHP'li Faik Öztrak'tan: S-400'leri Kılıçdaroğlu istedi

 yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

S-400 hava savunma sistemleri ile ilgili gelen soruya cevap veren Öztrak, inanılmaz bir iddiada bulundu.

" 'S-400’lerin alınması gereklidir' diyen bizim Genel Başkanımız"

 S-400'lerin ilk alınmasını isteyenin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu iddia eden Öztrak, şu açıklamayı yaptı:

"Genel Başkanımızın da, benim de bu S-400’lerle ilgili söylediklerimiz son derece açıktır ve partimizin resmi görüşünü yansıtır. Yani F-35 meselesi, NATO’yla ilişkiler meselesi evet önemlidir. “Bu coğrafyada hava savunma sistemimizdeki açıklar kabul edilemez. Sistemin güçlendirilmesi ve bu kapsamda S-400’lerin alınması gereklidir” diyen bizim Genel Başkanımız. Ama bir şey daha söyledik. “Bu gidişle Türkiye Cumhuriyeti dünyanın en pahalı, en modern hurdasına sahip olacak 2,5 milyarlık bir hurda. Aktive ederlerse ben kendilerini kutlayacağım. Aktive etmezlerse o parayı verene 83 milyonun hakkını helal etmemesi gerekir” diyen de bizim Genel Başkanımız. Bizim tavrımız bu konuda belli."

S-400'lerin depolarda paslanacağını iddia etmişlerdi

Öte yandan Kılıçdaroğlu ve ekibi,Türkiye'nin S-400'leri depoya kaldırmak için aldığı iddiasını birçok kez yinelemişti.

Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri..." target="_blank">
Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...
Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...

Gündem

Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...

Yunanistan'ın suyunun ısındığı sırada bomba gelişme: Türkiye S-400'leri aktif hale getirdi!
Yunanistan'ın suyunun ısındığı sırada bomba gelişme: Türkiye S-400'leri aktif hale getirdi!

Gündem

Yunanistan'ın suyunun ısındığı sırada bomba gelişme: Türkiye S-400'leri aktif hale getirdi!

Avrupa'nın aklını alacak bomba açıklama: S-400'ler rampaları kaldırdı
Avrupa'nın aklını alacak bomba açıklama: S-400'ler rampaları kaldırdı

Gündem

Avrupa'nın aklını alacak bomba açıklama: S-400'ler rampaları kaldırdı

Dengeleri değiştirecek S-400 gelişmesi gündemi salladı!
Dengeleri değiştirecek S-400 gelişmesi gündemi salladı!

Gündem

Dengeleri değiştirecek S-400 gelişmesi gündemi salladı!

ABD'den Türkiye'ye 'S-400' tehdidi!
ABD'den Türkiye'ye 'S-400' tehdidi!

Gündem

ABD'den Türkiye'ye 'S-400' tehdidi!

O ülkeleri zıplatacak iddia! Türkiye S-400'leri oraya konuşlandırdı
O ülkeleri zıplatacak iddia! Türkiye S-400'leri oraya konuşlandırdı

Gündem

O ülkeleri zıplatacak iddia! Türkiye S-400'leri oraya konuşlandırdı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyaset

"Erdoğan Arınç ile yollarını tamamen ayırdı"

Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya tahliye çağrısına gösterdiği sert tepkiyle Bülent Arınç ile yol..
Olay iddia! Melih Gökçek fena bombaladı: “Mansur Yavaş’ın uykuları kaçacak”
Siyaset

Olay iddia! Melih Gökçek fena bombaladı: “Mansur Yavaş’ın uykuları kaçacak”

Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından Mansur Yavaş hakkında dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Gökçek, "45 mil..
Avrupa ülkesi Ermenistan’a söz verdi! Açıklamaları ise olay oldu: Orası Azerbaycan'ın
Dünya

Avrupa ülkesi Ermenistan’a söz verdi! Açıklamaları ise olay oldu: Orası Azerbaycan'ın

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının ardından adeta çark etti.
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay