Sıradaki fıkra CHP'li Faik Öztrak'tan: S-400'leri Kılıçdaroğlu istedi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

S-400 hava savunma sistemleri ile ilgili gelen soruya cevap veren Öztrak, inanılmaz bir iddiada bulundu.

" 'S-400’lerin alınması gereklidir' diyen bizim Genel Başkanımız"

S-400'lerin ilk alınmasını isteyenin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu iddia eden Öztrak, şu açıklamayı yaptı:

"Genel Başkanımızın da, benim de bu S-400’lerle ilgili söylediklerimiz son derece açıktır ve partimizin resmi görüşünü yansıtır. Yani F-35 meselesi, NATO’yla ilişkiler meselesi evet önemlidir. “Bu coğrafyada hava savunma sistemimizdeki açıklar kabul edilemez. Sistemin güçlendirilmesi ve bu kapsamda S-400’lerin alınması gereklidir” diyen bizim Genel Başkanımız. Ama bir şey daha söyledik. “Bu gidişle Türkiye Cumhuriyeti dünyanın en pahalı, en modern hurdasına sahip olacak 2,5 milyarlık bir hurda. Aktive ederlerse ben kendilerini kutlayacağım. Aktive etmezlerse o parayı verene 83 milyonun hakkını helal etmemesi gerekir” diyen de bizim Genel Başkanımız. Bizim tavrımız bu konuda belli."

S-400'lerin depolarda paslanacağını iddia etmişlerdi

Öte yandan Kılıçdaroğlu ve ekibi,Türkiye'nin S-400'leri depoya kaldırmak için aldığı iddiasını birçok kez yinelemişti.