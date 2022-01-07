Şıracının şahidi bozacı! Katil Esed, o isme övgüler yağdırdı

Münübe Yılmaz

Suriye’nin eli kanlı devlet başkanı Beşar Esed, kendisinin en büyük destekçilerinden biri olan ve 3 Ocak 2020'de Irak'ın başkenti Bağdat’ta ABD ordusuna ait silahlı insansız hava aracından ateşlenen füzeyle öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’ye övgüler yağdırdı. “ABD'nin bölücü ve fitneci stratejisini yıkmaya çalışan en önemli isimlerden biriydi” dediği Süleymani’yi “şehit” olarak nitelendiren katil Esed, “O, vatan ve insanlık için özveri ve fedakarlık tohumları ekti” iddiasında bulundu. Süleymani’nin ölüm yıldönümü sebebiyle yayınladığı mesajında, “Kasım Süleymani, ABD ve bölgedeki müttefiklerinin çıkarlarına çomak sokuyordu. Düşmanlar, ondan ve onun yapmak istediklerinden korktu. ABD’nin işlediği cinayet de zaten bu korkuyu göstermektedir” ifadelerini kullanan Esed, Süleymani'nin izlediği yolun takip edilmesi gerektiğini de belirterek, Suriye ile İran arasındaki ilişkilerin artırılması için çalışacaklarını kaydetti.

Ahlakı, zekası ve inancı ile gurur kaynağı olmuş

İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Mehdi Subhani de Süleymani’yi anma töreninde yaptığı açıklamada, “Ahlakı, zekası ve inancı ile İran ve bölge için bir gurur kaynağı olmayı başardı” sözleriyle yere-göğe koyamadığı Süleymani’nin bir insandan bir ekole dönüştüğünü ileri sürdü.