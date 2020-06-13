Sıra Uzakdoğu uçuşlarında

THY’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, haziran ayına ait güncel uçuş planı paylaşıldı.

Coronavirüs salgını sebebiyle bir süredir yaşanan aksaklıkların ardından haziran ayında THY’nin yeniden gökyüzü ile buluştuğu belirtilen açıklamada, “20 Haziran 2020’ye kadar alacağınız biletlerinizi 31 Aralık 2021 tarihine kadar yapılacak başka bir uçuş için değiştirebilir ya da tarihini daha sonra belirlemek üzere biletinizi açığa aldırabilirsiniz. Detaylı bilgi için esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın” uyarısında bulunuldu.

ABD uçuşları 19 haziranda başlıyor

Yurt dışı uçuş planında ABD’nin Chicago ile Washington kentlerine 19 Haziran’da, Los Angeles’a 24 Haziran’da, Miami’ye 22 Haziran’da uçuş planlandığı belirtildi.

Uzak Doğu’da Çin’de Şangay’a 19 Haziran, Hong Kong ile Güney Kore’nin başkenti Seul’a 24 Haziran’da uçuş başlatılacağı kaydedildi.

Her zamanki misafirperverlikle yolculuk

Uçuş takviminin haziran ayı sonuna kadar uygulanacak uçuşları gösterdiği, yeni seyahatler için uçuş planı güncellendikçe yolcularla paylaşacağı belirtilen açıklamada, İstanbul Havalimanı çıkışlı/varışlı yurt içi uçuşları ve başlangıç tarihleri tek tek sıralandı.

Açıklamada, haziran ayında başlayan yurt dışı uçuşlarla yeni seyahatlerde yolculara eşlik etmeye hazır oldukları, yurt dışı uçuş sayısını artırmak için özveriyle çalışıldığı ve her zamanki misafirperverlikle yolcuların beklendiği vurgulandı. Yolcular, THY’nin haziran ayı yeni uçuş planına “https://www.turkishairlines.com/tr-tr/duyurular/coronavirus-salgini/guncel-ucus-plani/” linkinden ulaşabiliyor.