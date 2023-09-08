Sıra o Manchester United'lı isimde: Fenerbahçe'de rota yeniden İngiltere

Orta sahaya transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Manchester United'da forma giyen Hollandalı yıldız Donny van de Beek oldu.

Takımdan ayrılmaya sıcak bakan 26 yaşındaki oyuncunun transfer edilmesi halinde Ocak ayında listeye eklenmesi bekleniyor.

Çarpıcı iddianın detaylarına göre Hollandalı yıldız Donny van de Beek için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un devreye girdiği belirtildi.