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Spor Sıra o Manchester United'lı isimde: Fenerbahçe'de rota yeniden İngiltere
Spor

Sıra o Manchester United'lı isimde: Fenerbahçe'de rota yeniden İngiltere

Yeniakit Publisher
2023-09-08 19:53:00 -
Sıra o Manchester United'lı isimde: Fenerbahçe'de rota yeniden İngiltere

Bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Sarı-Lacivertliler bomba transfer için son kozunu oynadı. İşte transfer haberinin detayları…

Orta sahaya transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Manchester United'da forma giyen Hollandalı yıldız Donny van de Beek oldu.
Takımdan ayrılmaya sıcak bakan 26 yaşındaki oyuncunun transfer edilmesi halinde Ocak ayında listeye eklenmesi bekleniyor.
Çarpıcı iddianın detaylarına göre Hollandalı yıldız Donny van de Beek için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un devreye girdiği belirtildi.

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