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Aktüel

Sıra gecesi geleneği virüs dinlemedi

Şanlıurfa’nın Karaköprü Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında mobil araçla vatandaşlara sıra gecesi ziyafeti yaşattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 15:50:14 -
Sıra gecesi geleneği virüs dinlemedi

Şanlıurfa’nın Karaköprü Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında mobil araçla vatandaşlara sıra gecesi ziyafeti yaşattı. Müziğin sesini duyan Karaköprülüler balkonlara çıkarak, yöresel türkülere eşlik etti.


Karaköprü Belediyesinin Ramazan etkinlikleri sokağa çıkma kısıtlamasında da devam etti. Mobil Ramazan aracı ile Mehmet Hafız Bulvarı’nda evlerinden çıkamayan vatandaşlar için sıra gecesi düzenlendi. Karaköprü Belediyesi Türk Halk Müziği Koro Şefi Mehmet Sarıdoğan ve ekibi tarafından düzenlenen sıra gecesinde pencerelere ve balkonlara çıkan Karaköprülüler, seslendirilen yöresel türkülere alkışlarla eşlik etti.


Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, tüm dünyada sıkıntılı bir dönemden geçildiğini, düzenledikleri etkinliklerle vatandaşların bir nebze olsun keyifli zaman geçirmelerini hedeflediklerini söyledi. Vatandaşlar etkinlikten memnun olduklarını belirterek, Başkan Baydilli’ye teşekkür ettiler.

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