Sıra dışı yöntem ile tavaya sığmayan pişi tarifi! Şok eden görüntü: 2 kat daha fazla kabarıyor! Yağsız pişinin 1 püf noktası var!

Bu kadar kabaran bir kahvaltılık tarif daha önce hiç görmemiştim. Bu şekilde pişirince pişi tarifi normal kabarmasından en az 2 kat daha fazla kabarıyor. Bu sıra dışı yöntem ile tavaya sığmayan pişi tarifinin yapılışında toz maya kullanırsanız kısa zamanda sonuç alabilirsiniz. Tam mayalanan ve hazırlanan hamurları yaparken 2 tane tava kullanılıyor. Tavanın birinde kabartılan, diğerinde pişirilen bu tadına doyulmaz hamur işini sizlerde, Enfes Yemek Tarifleri kanalından alıntı videoyu izleyerek sizlerde deneyebilirsiniz. Herkese afiyet olsun.