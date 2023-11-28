Sıra dışı yöntem ile tavaya sığmayan pişi tarifi! Şok eden görüntü: 2 kat daha fazla kabarıyor! Yağsız pişinin 1 püf noktası var!
Bu kadar kabaran bir kahvaltılık tarif daha önce hiç görmemiştim. Bu şekilde pişirince pişi tarifi normal kabarmasından en az 2 kat daha fazla kabarıyor. Bu sıra dışı yöntem ile tavaya sığmayan pişi tarifinin yapılışında toz maya kullanırsanız kısa zamanda sonuç alabilirsiniz. Tam mayalanan ve hazırlanan hamurları yaparken 2 tane tava kullanılıyor. Tavanın birinde kabartılan, diğerinde pişirilen bu tadına doyulmaz hamur işini sizlerde, Enfes Yemek Tarifleri kanalından alıntı videoyu izleyerek sizlerde deneyebilirsiniz. Herkese afiyet olsun.
Kolay pişi tarifi için tek yapmanız gereken fırından ekmeklik hamur almak. Siz çayı demleyene kadar pişiler kahvaltıya hazır olacak.
PİŞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER
2 ekmeklik hamur
Kızartmak için
Sıvı yağ
3 ADIMDA PİŞİ TARİFİ
1. Hamuru kesin ve bezeler oluşturun. İsteyen istediği büyüklükte yapabilir. Daha sonra elinizle üzerlerine bastırın ve yayvanlaştırın.
2. Sonrasında oklava ile hamurun ortasına bir delik açın.
3. Bu sırada yağı da kızdırın ve şekil verdiklerinizi kızgın yağın içine atın. Arkalı önlü pişirin. Kahvaltılık nefis pişileriniz hazır. Afiyet olsun...
ÖNERİ
Pişilerinizi peynirli ya da patatesli harç hazırlayarak da yapabilirsiniz.
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