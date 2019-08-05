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Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi

Rusya, 7 yıldır sır gibi saklanan Sukhoi S-70 Okhotnik Taarruz İHA’nın ilk uçuşunu yaptığını açıkladı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:21
Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi

Rusya, 20 ton boş ağırlıkla 1000 km/h hız yapabilmesi beklenen ve Su-57 ile birlikte çalışması planlanan insansız muharebe aracı Okhotnik'in ilk uçuşunu yaptığını duyurdu.

Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan basın açıklamasında, “Test programında uzun süreli bir uçuş süresi olan Okhotnik, ilk resmi uçuşunu gerçekleştirdi. İlk uçuş Moskova saati ile 12:20'de yapıldı ve 20 dakikadan fazla sürdü. Operatör tarafından uçan hava aracı, 600 metre yükseklikte, havaalanının etrafında birkaç daire çizdi ve ardından başarıyla indi.” denildi.

Rusya'nın 2012 yılından bu yana geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü insansız muharebe hava aracı (UCAV) Okhotnik-B (Avcı) yaklaşık 7 yıldır sır gibi saklanıyordu. Bu yılın başında insansız hava aracının ilk görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Görüntülerin 23 Ocak'ta Novosibirsk Uçak Üretim Organizasyonu tesislerinde test sırasında çekildiği iddia edilmişti.

Rusya, düşük radar izine sahip insansız hava aracı projesi Sukhoi Okhotnik-B’nin ABD'nin uzun süredir kullandığı, Northrop Grumman savunma ve teknoloji firması tarafından geliştirilen X-47B insansız muharebe hava aracına benzerliği dikkat çekiyor.

Uzmanlar, aracın bir jet motora sahip olduğunu, genişliğinin (kanatlar arası uzunluk) yaklaşık 38 metre civarında olduğunu ve kompozit bir malzemeden üretildiğini düşünüyorlar.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:21
  1. Savunma Bakanlığı
  2. Okhotnik

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  • meyyidmeyyid56 dk önce
    sır gibi saklanıyormuş ama görüntülenmiş.herhalde rusyanın çok gizli olan bu üssü anayola yakın bir yerde ve açık alanda bulunuyordu.rahatça resim çekildiğine göre..

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