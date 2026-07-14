Tarımın kalbi Balıkesir’e üretim üssü! Toprağın bereketi teknoloji ile buluşuyor

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tarımın kalbi Balıkesir’de, Türkiye’nin en büyük üretim üslerinden biri yükseliyor. Toprağın bereketini jeotermal enerjinin gücü ve yüksek teknolojiyle buluşturan Balıkesir Gönen Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) tamamlandığında; 8 milyon metrekarelik üretim alanı ve yaklaşık 4 milyon metrekarelik teknolojik seralarıyla; üretimi, işlemeyi ve markalaşmayı tek çatı altında topluyoruz. İlk etap altyapısına 2,5 milyar TL yatırım yaptığımız bu proje ile üretim dört mevsim kesintisiz sürecek. Balıkesir’imize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.