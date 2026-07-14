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Ellerinde sadece birkaç fotoğraf kaldı! Sadece 1 tuşla buhar olan hayaller

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Ellerinde sadece birkaç fotoğraf kaldı! Sadece 1 tuşla buhar olan hayaller

İzmir’de düğün videolarının kameraman tarafından kaydedilmediğini öğrenen Feride ve Şeref Derin çifti, açtıkları davada kişi başı 100’er bin TL olmak üzere toplam 200 bin TL manevi tazminat kazandı...

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Foto - Ellerinde sadece birkaç fotoğraf kaldı! Sadece 1 tuşla buhar olan hayaller

İzmir’de genç bir çiftin en özel günü, kameranın kayıt tuşuna basılmaması nedeniyle hayal kırıklığına dönüştü.

#2
Foto - Ellerinde sadece birkaç fotoğraf kaldı! Sadece 1 tuşla buhar olan hayaller

Bayraklı ilçesinde yaşayan Feride-Şeref Derin (27) çifti, hayatlarını görkemli bir düğünle birleştirmeye karar verdi. Genç çift, Karabağlar ilçesindeki bir düğün salonunda 27 Aralık 2023'te dünya evine girdi. Gelin ve damadın hazırlıklarının ardından yapılan düğün, sonrasında yaşanılanlar ile adeta hayal kırıklığına dönüştü. Kameramandan düğün görüntülerini isteyen çift, görüntülerinin olmadığını öğrenince dünyaları başına yıkıldı. Ellerinde düğünden kamera ile çekilen hiçbir görüntü bulunmayan çift, şimdi ise kendilerini yakınlarının cep telefonlarından topladıkları görüntüler ile mutlu hissetmeye çalışıyor. Çift, İzmir Tüketici Mahkemesine mağdur edildiklerini belirterek manevi tazminat davası açtı. Mahkeme, çiftin mağduriyetini haklı bularak kişi başı 100'er bin TL olmak üzere toplamda 200 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

#3
Foto - Ellerinde sadece birkaç fotoğraf kaldı! Sadece 1 tuşla buhar olan hayaller

Günün heyecanının, ailesiyle yaşadıkları anların kayıt altına alınmasını istediklerini ifade eden Feride Deren, düğün bitiminde kayıtları istediğimizde ise bize ‘kameranın kayıt almadığını' söylediler. Avukatımızla hukuki süreci başlattık. Amacımız yaşadığımız mağduriyetin duyulması ve başka çiftlerin bu durumu yaşamamasıdır" diye konuştu. Şeref Derin ise "O güne ait elimizde nerdeyse hiç görüntü olmaması manevi açıdan bizim için çok üzücü. Düğün hayatımızda bir kez oluyor. Kaybolan görüntüler değil hatıralarımız" dedi.

#4
Foto - Ellerinde sadece birkaç fotoğraf kaldı! Sadece 1 tuşla buhar olan hayaller

Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Ebru Bilgen, "Düğünde salonda gezen bir kameraman var. Ancak düğün bitiminde kameraman, bu kameranın çekim yapmadığını, yalnızca sabit, güvenlik kamerası niteliğinde ve sesi olmayan başka bir kameranın kayıtta olduğunu belirtiyor. Düğün anlaşması yapıldığı esnada müvekkillere, ‘Siz dışarıdan bir kamera getiremezsiniz ve çekim yapmanız da yasak, çünkü bizim bir kameramanımız var' deniliyor. Bu sabit kameranın kayıtlarında da gezen kameraman sıkça görünüyor. Tüm düğünü aslında çekiyormuş gibi yapıyor ama bir tuşa basmamış ve düğün baştan sona hiç kaydedilmemiş. Bu durum müvekkiller için manevi anlamda kabul edilemez bir durumdur. Bunun bir geri dönüşü yok, çünkü bir kere yaşanan bir olay" diye konuştu.

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