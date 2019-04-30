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Şipşak kahveli kurabiye tarifi

Beş çayınıza şahane bir kahveli kurabiye hazırlamak istemez miydiniz?

30 Nisan 2019 Salı 11:54
Şipşak kahveli kurabiye tarifi

Evdeki malzemelerle yaklaşık yarım saatte hazırlayabileceğiniz şahane bir kurabiye tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. Tüm ailenizin severek tüketeceği bu kurabiye muhtemelen bundan sonra favoriniz olacak.

Malzemeler

  • 1 tatlı kaşığı granül kahve
  • 125 gr margarin
  • 1 yumurta sarısı
  • Yarım çay bardağı şeker
  • 1,5 su bardağı un
  • Yarım su bardağı ceviz
  • Yarım su bardağı hindistan cevizi

Dışı için;

  • 1 çay bardağı hindinstan cevizi şekeri ya da esmer şeker 

Yaklaşık 2 tatlı kaşığı sıcak su ile granül kahveyi eritin.

Eritilen kahve, oda sıcaklığında margarin, şeker, yumurta sarısı, ceviz ve hindistan cevizi güzelce yoğurulur.

Yağ iyice eridiğinde yavaş yavaş kaseye un eklenir. Unu kontrollü dökerseniz hamurun kıvamını daha kolay kontrol edebilirsiniz.

Hamur kıvam alınca ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.

Bir tabağa hindistan cevizi şekeri ya da esmer şeker dökün. Arzu ederseniz şekere bir çay kaşığı kadar granül kahve ve çay kaşığının ucuyla tarçın ilave edebilirsiniz.

Karışımı güzelce karıştırın ve şekil verdiğiniz kurabiyelerin iki tarafını da şekere bulayıp tepsiye yerleştirin.

Kurabiyeleriniz 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika içinde hazır olacaktır.

Kurabiyelerin piştiğini altlarını kontrol ederek kolaylıkla anlayabilirsiniz.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 11:54
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