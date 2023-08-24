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Teknoloji Siper Ürün-1 için tarih verildi! Yunanistan'ı düşündürecek bir adım daha
Teknoloji

Siper Ürün-1 için tarih verildi! Yunanistan'ı düşündürecek bir adım daha

Yeniakit Publisher
2023-08-24 22:07:00 - 2023-08-24 22:07:37
Siper Ürün-1 için tarih verildi! Yunanistan'ı düşündürecek bir adım daha

Türkiye'nin savunma sanayi alanında yaptığı hamlelere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Başarılı milli ürünlerden biri olan Siper Ürün-1 için seri üretim tarihi açıklandı. Türkiye'nin adımlarından rahatsız olan Yunanistan da bu adımla çıldıracak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Siper Ürün-1 için tarih verdi. Görgün "Kısa, orta ve uzun menzilli hava savunma sistemlerimizin testleri başarıyla tamamlandı. Siper Ürün-1’in kabulleri inşallah bu sene tamamlanacak" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), 25-28 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen IDEF'23 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’na ilişkin video mesaj yayımlandı. Görgün, video mesajda fuara ve Türk savunma sanayiine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Bu sene 6 milyar doları hedefliyoruz'

Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişiminin, sektörün gerçekleştirdiği ihracat rakamlarıyla kendini gösterdiğini aktaran Görgün, "Geçtiğimiz sene ihracat 4,4 milyar dolarla kapanmıştı. Bu sene itibarıyla 6 milyar doları hedefliyoruz. 10 milyar dolara da çok kısa zamanda ulaşabileceğimizi görebiliyoruz. Platformlarımızın sayısı artıyor. Özellikle komplike sistemlerimizin kendi ordumuza teslimatları arttıkça, uluslararası anlamda da tercih sebebi oluyor ve ihracatları da artıyor" diye konuştu.

Görgün, son zamanlarda çok katmanlı hava savunma sistemleri konusunda hızlı bir ilerleme kat ettiklerini bildirerek, "Kısa, orta ve uzun menzilli hava savunma sistemlerimizin testleri başarıyla tamamlandı. Siper Ürün-1’in kabulleri inşallah bu sene tamamlanacak. Hava savunma sistemleri konusunda da uluslararası arenada çok ciddi potansiyel olduğunu biliyoruz. Genel itibariyle savunma sanayisine baktığımızda, Türkiye'de üretilen savunma sanayisi ürünleri şu ana kadar 170 ülkeye ihraç edilmiş ve ihraç edilen ürünlerin çeşitliliğiyle 250 farklı ürün ihraç edilmiş. Bu ürünlerimizi dost ve müttefik ülkelerle paylaştıkça, hedefleri kısa zamanda yakalarız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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'Her şey dünya barışı için'

Türk savunma sanayisinin gelişimini dünya barışı eksenine oturttuklarını ifade eden Görgün, "Geliştireceğimiz tüm ürünlerde, dünyanın daha barışık, savaşlardan daha uzak olabilmesi için gayret gösteriyoruz. Güvenilir, inanılır sistemlerimizle birlikte; sürdürülebilir bir yaşamın, sürdürülebilir ikili, üçlü, çoklu ilişkilerin oturtulması üzerine kurguluyoruz. Bizim geliştireceğimiz her şey dünya barışı için kullanılmak üzere; dünyada adaleti, hakkı, hukuku ve değerleri oturtmak üzere yapılan teknolojik çalışmalardır. Dünya barışına hizmet edecek yönde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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