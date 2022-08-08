SİPER projesinde heyecanlandıran gelişme! Tarih belli oldu

Türkiye’nin oluşturmakta olduğu katmanlı hava savunması kapsamında uzun menzil/yüksek irtifada görev yapacak SİPER uzun menzilli hava savunma sisteminin bileşenlerinin geliştirme ve test faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda “Blok” tipi geliştirilecek füzelerden ilki SİPER Blok 0’ın ilk test atışı Kasım 2021’de icra edilmişti.

70+ km menzil ve 20 km irtifaya sahip Blok 0, mevcut teknolojilerle oluşturulan bir ilk faz çözümü olarak ele alınabilir. Blok 0’ın test faaliyetleri halihazırda devam etmektedir ve hizmete girecek ilk sistemde bu füzenin kullanılacak olması kuvvetle muhtemeldir.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 1 Temmuz 2022’de katıldığı A Haber yayınında bir sonraki aşama olacak SİPER Blok 1 füzesi için 100 km menzil ve 25 km irtifanın hedeflendiğini açıklamıştı. İsmail Demir aynı zamanda Blok 0’ın 2023, Blok 1-2’nin 2025 ve Balistik füze önleme kabiliyetli sürümün 2028 yılında hizmete gireceğini eklemişti.

SİPER Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi

Hava Kuvvetleri Komutanlığının (Hv.K.K.lığı) yüksek irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere, barış ve krizde etkin bir caydırıcılık sağlayacak, savaşta düşmanın hava soluyan hedef, seyir füzesi ve havadan karaya mühimmat taarruzlarını sınırlamak, geciktirmek veya etkisizleştirmek (imha etmek) suretiyle dost birliklerin bekasını sağlayacak, stratejik ve ekonomik tesisleri düşman hava soluyan hedef, seyir füzesi ve havadan karaya mühimmat taarruzlarına karşı koruyacak ve müşterek harekâtın daha elverişli koşullarda icrasına imkân verecek bir sistemin geliştirilmesi amacı doğrultusunda Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN-ROKETSAN-TÜBİTAK SAGE İş Ortaklığı arasında 15 Ocak 2018 tarihinde Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi Aşama-C (SİPER) sözleşmesi imzalanmıştır.

SİPER Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi stratejik tesislerin düşman taarruzlarına karşı uzun menzilde hava savunmasını sağlamakta olup, dağıtık mimariye, yakın ve uzak konuşlanma yeteneklerine, çoklu angajman ve ardışık ateşleme, zorlu hava koşullarında görev yapabilme, kara, hava, deniz ve demiryolu ile taşınma, çoklu taktik veri link ile üst komuta kontrol entegrasyonu, Radar Ağı Yönetim Sistemi (RADNET) ve Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi (HvBS) ile bağlantı yeteneğine sahiptir.

Sistemin genel özellikleri

- Hava savunma planlama ve koordinasyon

- Komuta kontrol kapsamında bilgilerin yönetimi ve dağıtımı

- Birleştirilmiş hava resmi üretimi

- Çoklu angajman ve ardışık ateşleme

- Manuel/yarı otomatik/otomatik angajman

- Dost Düşman Tanıma (IFF)

- Tehdit değerlendirme ve silah tahsis

- Otomatik teşhis yönetimi

- Çoklu-hedef çoklu-radar füzyonu

- Füzeler ile çift yönlü iletişim

- Telli/telsiz haberleşme

- Dik/eğik atış

- Zorlu şartlarda görev yapabilme

- HvBS ile arayüz, Radnet bağlantı

- Taktik veri linkleri (Link-16, JREAP-C) ileüst komuta bağlantı

- Gömülü simülasyon

- Her biri 6 adet füze atabilen 8 adet FFS ile görev yapabilme

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