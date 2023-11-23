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Gündem 'Siper' hava savunma sistemi, Hava Kuvvetleri envanterine giriyor
Gündem

'Siper' hava savunma sistemi, Hava Kuvvetleri envanterine giriyor

Yeniakit Publisher
2023-11-23 17:56:00 -
'Siper' hava savunma sistemi, Hava Kuvvetleri envanterine giriyor

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan 'Siper' projesinde sona gelindi. ASELSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Siper Ürün-1'in 2024'te Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kullanımına sunulacağı belirtildi.

 

ASKERİ Elektronik Sanayi (ASELSAN), uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi 'Siper Ürün-1'in 2024'te Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kullanımına sunulacağını duyurdu.
Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan 'Siper' projesinde sona gelindi. ASELSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Siper Ürün-1'in 2024'te Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kullanımına sunulacağı belirtildi.

 
'MİLLİ GÜVENLİĞİMİZ İÇİN ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENECEK'
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, hava savunmasını beka meselesi olarak gördüklerine işaret ederek, "Şu an için en ileri teknolojiye sahip olan Siper sistemi, milli güvenliğimiz için önemli görevler üstlenecek. Vatan semalarının güvenliği için gece gündüz demeden çalışan tüm ekibi gönülden tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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