Siparişler veriliyor kargolar gecikiyor

Dünyayı kuşatan, Türkiye’yi tedirgin eden yeni tip Corona virüsü (Covid-19); vatandaşları e-ticaret platformlarından giyim ürünleri gıda maddeleri ve yiyecek içecek satın almaya yöneltti. Bu durum kargo firmalarının yoğunluklarını artırdı.

Şikâyet yağıyor

Telefonları susmayan, internet siteleri ise devamlı kilitlenen söz konusu firmalarla ilgili şikâyetlerin ardı arkası kesilmiyor. Hem Covid-19 paniği hem de Anneler Günü ve Ramazan Bayramı dolayısıyla artan sipariş trafiğini yönetmekte güçlük çeken kargocuların ürün teslimatlarını geciktirmelerinden yakınılıyor. Tüketici derneklerinin yetkilileri, vatandaşların “Paketlerimiz ya kayboluyor ya da çok geç geliyor” diye dert yandıklarını belirtiyor.

Kritik uyarılar

Kargo şirketlerine ulaşmanın da mümkün olmadığına dikkat çeken aynı yetkililer, şunları kaydediyorlar: “Normalde bir gönderinin il içinde iki gün, il dışında üç gün içinde teslim edilmesi gerekiyor. Ancak kurye ve taşıt adedi yetersiz olduğu için bu sürelere uyulmuyor, uyulamıyor. Mahalle mahalle, apartman apartman dolaşan kuryeler harap bitap vaziyetteler. Kamyonlar ve kamyonetler de her yere gidemiyorlar. Haliyle gönderileri gelmeyen tüketiciler mağdur oluyorlar. Maalesef nereye gideceklerini, ne yapacaklarını bilemiyorlar. Oysaki haklarını aramaları için takip edecekleri yol belli.

Şikâyet adresleri

Evvela Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na internet üzerinden durumu anlatacaklar. Buradan sonuç alamadıkları takdirde e-devlet kanalıyla Ticaret Bakanlığı’nın TÜBİS uygulamasına girecekler ve tüketici hakem heyetinin kapısını çalacaklar.”

Patronlar da şikayetçi

l İş dünyası temsilcileri de kargo şirketlerine veryansın ediyorlar. LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, siparişlerin müşteriye teslim sürelerinin 15-20 günü bulduğunu söyledi.

Küçük, “Türkiye’nin önde gelen tüm kargo şirketleriyle çalışıyoruz. Yine de teslim sürelerinde iyileşme sağlayamıyoruz” diye konuştu.

Bu ne iş bilmezlik

l Son günlerde paket, evrak gibi gönderilerinde kargo şirketlerini tercih edenler, şirket şubelerine gittiklerinde ‘YOĞUNUZ...GÖNDERİ KABUL ETMİYORUZ’ şeklinde davranışlarla karşılaşıyor. Temsil ettiği şirketlerin yönetim anlayışına yakışmayan tavırlar yetmezmiş gibi vatandaşın gönderilerini kaldırımlarda atarak bekleten çalışanlara da rastlanıyor.