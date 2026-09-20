Siparişler Telegram’dan, teslimat sepetten: Kaçak alkol satan ‘Balkon tekel’i polis bastı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde Telegram üzerinden kaçak alkol siparişi alan ve teslimatları balkondan sarkıttığı sepetle müşterilerine teslim eden adamın evini polis bastı. Evden 169 litre kaçak alkol çıktı.
Keçiören ilçesi Tepebaşı Mahallesi Çığ Sokak'ta yaşayan Ş.B. isimli kişinin evinin balkonundan sepetle kaçak alkol sattığı ihbarı üzerine yürütülen incelemede, şüphelinin petshop işlettiği ve Telegram üzerinden kaçak alkol siparişi aldığı tespit edildi. Müşterilerin sipariş vermesinin ardından kaçak alkollerin, iş yerinin yanındaki binada bulunan evinin birinci katındaki balkondan sepet aracılığıyla teslim edildiği belirlendi.
Polis ekiplerinin şüphelinin evinde gerçekleştirdiği aramada, 40 şişe içerisinde toplam 22 litre ve 29 bidon içerisinde 145 litre olmak üzere toplam 169 litre kaçak alkol ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere el konulurken Ş.B. gözaltına alındı.