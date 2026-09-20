Gururlandıran tabloyu açıkladılar: Avrupa'da lider dünyada 5'inciyiz!

"AVRUPA'NIN EN YOĞUN HAVALİMANI OLDU" Bakan Uraloğlu, EUROCONTROL verilerine göre İstanbul Havalimanı’nın Avrupa’daki liderliğini sürdürdüğünü belirterek, “İstanbul Havalimanımız, 7-13 Eylül tarihleri arasında günlük ortalama 1643 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu. Havalimanımızı, günlük 1413 uçuşla Amsterdam, 1407 uçuşla Paris Charles de Gaulle takip etti.” ifadelerini kullandı. İstanbul Havalimanı’ndaki uçuş trafiğinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 arttığını kaydeden Uraloğlu, “Antalya Havalimanımız da günlük ortalama 969 uçuşla Avrupa’nın en yoğun 10 havalimanı arasında yer aldı.” dedi.