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Gururlandıran tabloyu açıkladılar: Avrupa'da lider dünyada 5'inciyiz!

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Gururlandıran tabloyu açıkladılar: Avrupa'da lider dünyada 5'inciyiz!

EUROCONTROL'ün son raporuna göre, İstanbuk Havalimanı Avrupa'da yoğunluk tablosunda, Amsterdam ve Londra Havalimanlarını geride bıraktı.

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Foto - Gururlandıran tabloyu açıkladılar: Avrupa'da lider dünyada 5'inciyiz!

laştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, EUROCONTROL’ün 17 Eylül 2026 tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu’nu değerlendirdi. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın 7-13 Eylül döneminde günlük ortalama 1643 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı olduğunu belirterek küresel ölçekte ise günlük ortalama 829 kalkışla dünyada 5. sıraya yerleştiğini bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, EUROCONTROL’ün 17 Eylül 2026 tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu’nu değerlendirdi.

#2
Foto - Gururlandıran tabloyu açıkladılar: Avrupa'da lider dünyada 5'inciyiz!

"AVRUPA'NIN EN YOĞUN HAVALİMANI OLDU" Bakan Uraloğlu, EUROCONTROL verilerine göre İstanbul Havalimanı’nın Avrupa’daki liderliğini sürdürdüğünü belirterek, “İstanbul Havalimanımız, 7-13 Eylül tarihleri arasında günlük ortalama 1643 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu. Havalimanımızı, günlük 1413 uçuşla Amsterdam, 1407 uçuşla Paris Charles de Gaulle takip etti.” ifadelerini kullandı. İstanbul Havalimanı’ndaki uçuş trafiğinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 arttığını kaydeden Uraloğlu, “Antalya Havalimanımız da günlük ortalama 969 uçuşla Avrupa’nın en yoğun 10 havalimanı arasında yer aldı.” dedi.

#3
Foto - Gururlandıran tabloyu açıkladılar: Avrupa'da lider dünyada 5'inciyiz!

"DÜNYANIN EN YOĞUN İLK 5 HAVALİMANI ARASINA ADINI YAZDIRDI" İstanbul Havalimanı’nın küresel ölçekte de önemli bir konuma ulaştığını vurgulayan Uraloğlu, “İstanbul Havalimanımız, 7-13 Eylül döneminde günlük ortalama 829 kalkışla dünya genelinde 5. sırada yer aldı. İstanbul Havalimanımız böylece dünyanın en yoğun ilk 5 havalimanı arasına adını yazdırdı.” açıklamasında bulundu.

#4
Foto - Gururlandıran tabloyu açıkladılar: Avrupa'da lider dünyada 5'inciyiz!

"AVRUPA'DA EN YOĞUN TRAFİK HACMİNE SAHİP ÜLKELER ARASINDA"

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Foto - Gururlandıran tabloyu açıkladılar: Avrupa'da lider dünyada 5'inciyiz!

Ülke bazındaki hava trafik verilerine de değinen Uraloğlu, “Türkiye, günlük ortalama 4 bin 191 uçuşla Avrupa’da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldı. Günlük ortalama uçuş trafiğimiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 arttı.” ifadelerini kullandı.

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