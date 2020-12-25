Sipariş verdiler! Kore Ordusu için üretecekler
Güney Kore merkezli Hyundai Rotem firmasının, Kore Cumhuriyeti Ordusu'nda (RoKA) hizmet vermek üzere üçüncü parti K2 Black Panther ana muharebe tankının üretimi için sipariş aldığı belirtildi.
Kore Savunma Tedarik Programı Ajansı (DAPA), Hyundai Rotem firmasının, Kore Cumhuriyeti Ordusu'nda (RoKA) hizmet vermek üzere üçüncü parti K2 Black Panther ana muharebe tankının üretimi için 481 milyon ABD Doları değerinde sipariş aldığını duyurdu.
Şirket, tankların teslimatının 2023'e kadar tamamlanacağını bildirdi.
Şirket, üretimi yapılacak K2 Black Panther ana muharebe tanklarının sayısı hakkında bilgi paylaşmamakla birlikte çeşitli kaynaklara göre 54 adet K2 ana muharebe tankının üretileceği tahmin ediliyor.
Bahse konu tanklar için ikinci partide kullanılan motorların aksine yerel kaynaklı bir motora kullanılacak. K2'lerin şanzıman sistemleri ise Alman yapımı olacak.
2010'da sipariş edilen 100 adet K2'nin teslimatını 2015 yılında tamamlayan firmanın, 2014'te ikinci partinin parçası olarak sipariş edilen 106 adet K2'nin teslimatını 2021'de tamamlaması bekleniyor.
Kaynak: star.com.tr