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Dünya Sipariş verdiler! BAE'den darbeciye destek
Dünya

Sipariş verdiler! BAE'den darbeciye destek

Arap ülkelerinin yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter milislerine teslim edilmek üzere 24 adet Super Tucano uçağı sipariş etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 23:54:00 -
Sipariş verdiler! BAE'den darbeciye destek

Clash Report’un aktardığına göre, Arap ülkelerinin yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter’e teslim edilmek üzere 24 adet Super Tucano tipi turboprop uçağı Brezilya’dan sipariş etti.

Bahse konu uçakların, Libya'nın meşru hükümetine karşı darbeci Hafter'in yeni saldırısında kullanılmak için temin edildiği bildirildi.

Stockholm Uluslararası Barış Enstitüsünce hazırlanan, ülkelerin senelik silah alış ve satış verilerini içeren raporuna göre ise dünyanın 8 büyük silah alıcısından biri durumuna gelen Birleşik Arap Emirlikleri, 2015 ve 2019 seneleri arasında Mısır ve Ürdün ile birlikte darbeci Hafter milislerine helikopter dahil pek çok silah temin etti.

Raporda, darbeci Hafter'in 2015-2019 seneleri arası BAE ve Ürdün'den zırhlı araçlar, darbeci Sisi yönetimindeki Mısır'dan savaş uçakları ve Belarus'tan helikopterler aldığı yer alıyor. Trablus'a yönelik saldırılar da olmak üzere Libya genelindeki birçok saldırıda savaş uçaklarının ve silahlı insansız hava araçlarının kullanıldığı bildiriliyor.

BAE'ye ait uçakların Libya'ya silah ve paralı asker taşıdığı daha önce de belirlenmişti.

Raporda, BAE'nin sadece Libya'da değil Yemen'deki iç savaşta da sorumluluğu olduğuna dikkat çekildi.

Kaynak: star.com.tr

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Yorumlar

Ali

.....k.
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