  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Şinzo Abe öldü
Dünya

Şinzo Abe öldü

Japonya devlet televizyonu suikaste uğrayan eski Başbakan Şinzo Abe'nin öldüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 11:56:00 - 2022-07-08 12:18:07
Şinzo Abe öldü

Japonya Devlet Televizyonu NHK, saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe'nin öldüğünü duyurdu.

Abe, kentte Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için Nara'daki Yamato-Saidaiji İstasyonu karşısındaki açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vurulmuştu.

İki el silah sesinin ardından kanlar içinde kalan eski Başbakan, acil hastaneye kaldırılmıştı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen ve Japonya'nın askeri gücü durumundaki Öz Savunma Kuvvetlerinde deniz güçlerinin eski bir mensubu olan 41 yaşındaki Yamagami Tetsuya, olay yerinden uzaklaşamadan yakalanırken kullandığı el yapımı iki namlulu silah da ele geçirilmişti.

Bölgedeki bir hastaneye kaldırılan Abe'nin yaşam fonksiyonlarının gözlenmediği bilgisi de paylaşılmıştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23