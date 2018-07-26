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Sinüzitte bitkisel tedavi yöntemleri nelerdir?

Sinüsler burun içerisinden yüz ve kafatası kemikleri boyunca ilerleyen içi hava dolu boşluklardır.Bu hava boşluklarının içerisinde mukoza adı verilen koruyucu bir tabaka bulunur.

26 Temmuz 2018 Perşembe 10:17
Sinüzitte bitkisel tedavi yöntemleri nelerdir?

Burundan nefes almada zorluk, şiddetli baş ağrısı, hareket etme sonucunda kafada basınç ve zonklama sinüzitin en sık görülen belirtileri arasında yer alır. Günümüzde birçok tedavi yöntemi etkin olarak kullanılmakla birlikte, sinüzitin erken dönemlerinde koruyucu önlemler almak ve alternatif tedaviler ile hastalığın ilerlemesini sağlamak şikayetleri önemli ölçüde azaltmaktadır.

Sinüzite bağlı şikayetlerinizi azaltmak için ev ortamında hazırlayacağınız doğal ve pratik bitki kürlerinden faydalanabilirsiniz

PAPATYALI BUHAR BANYOSU

Bir litre suya 2 yemek kaşığı kurutulmuş papatya ilave edin. Kısık ateşte kaynamaya başlayınca ocaktan indirin. Kafa ve göğüs bölgesini büyükçe bir havlu yardımıyla örterek papatya suyu ile buğu yapın. Papatya buharını 10- 15 dakika soluduktan sonra havluyu çıkartın ve istirahat edin. Uygulamadan hemen sonra açık havaya çıkmamaya dikkat edin.

ELMA SİRKESİ

2 yemek kaşığı elma sirkesini 1 yemek kaşığı bal ile karıştırıp bir hafta boyunca günde bir defa tüketin. Elma sirkesi enfeksiyonlara karşı doğal bir antiseptik ve antibiyotiktir. Burun içerisindeki aşırı mukozanın çözülüp yumuşamasına yardımcı olur

LİMON SUYU

Bir limon suyunu sıkın. İçerisine limon suyu miktarınca su ilave edin. Hazırladığınız limonlu su karışımını üç günde bir burnunuzdan olabildiğince derine çekmeye çalışın. Bir ay boyunca üç günde bir olmak üzere, ara vermeden bu işlemi tekrarlayın.

OKALİPTUS YAĞI

Okaliptüs yağını taşıyıcı bir bitkisel yağ yardımıyla seyrelttikten sonra alın ve baş bölgenize nazik hareketlerle masaj yaparak uygulayın. Okaliptüsün içerisindeki sineol adı verilen etken madde antiseptik etkiye sahiptir.

KEKİK YAĞI

Yarım su bardağı suya 1 çay kaşığı kekik yağı ekleyin. Günde 2-3 defa birkaç damla halinde burun deliklerine damlatın.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 10:17
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